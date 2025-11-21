ΠΑΣΟΚ: «Λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς»

«Ο κ. Μαρινάκης πριν κάνει συστάσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, ας κοιτά τα του οίκου του. Είναι εξαιρετικά λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση όχι μόνο να μην καταδικάζει, αλλά να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Προσθέτει ότι είναι «ακόμη πιο εξοργιστικό να επιχειρεί να παρουσιάσει το άσπρο -μαύρο για την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του βουλευτή της Μακάριου Λαζαρίδη με κοπτοραπτική στα πρακτικά της εξεταστικής».

Απευθυνόμενο στον κ. Μαρινάκη με την ευχή «καλή ανάγνωση», το ΠΑΣΟΚ παραθέτει τα πρακτικά από την ομιλία στην Ολομέλεια του «επίσης αυτόπτη μάρτυρα» βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία, σχολιάζοντας ότι ίσως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έδειξε τη δέουσα προσοχή σε αυτή χθες:

«Όσον αφορά στο επεισόδιο με τον κ. Λαζαρίδη, επειδή υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας και συμμετείχα σ’ αυτό, θέλω να επισημάνω ότι υπήρχε βίαιη γλώσσα σώματος. Ο κ. Λαζαρίδης, ενώ είχε διακοπεί η συνεδρίαση, σηκώθηκε από τη θέση του, περπάτησε τρία μέτρα, πήγε απειλητικά με το σώμα του μπροστά στον μάρτυρα και κρατούσε το κουβούκλιο στο οποίο βρισκόταν και κουνούσε τα χέρια του δεξιά και αριστερά και αν δεν παρενέβαινα εγώ και αν δεν πήγαινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικολακόπουλος, τον οποίον φώναξα και του ζήτησα να πάει να προστατεύσει τον μάρτυρα, ο Βουλευτής σας, και εκείνος από την πόρτα έφυγε και έτρεξε και έπιασε τον κ. Λαζαρίδη και προστάτευσε τον μάρτυρα -δικός σας Βουλευτής, κύριε Καιρίδη-, δεν ξέρω τι θα έκανε ο κ. Λαζαρίδης στον μάρτυρα. Πάντως πλησίαζε πάρα πολύ στο να τον χτυπήσει. Τα είδα όλα. Εσείς παίρνετε ένα κομμάτι από τα Πρακτικά που σας συμφέρει και το διαβάζετε. Αυτό συνέβη και να ρωτήσετε και να μας πείτε γιατί ο κ. Νικολακόπουλος πήγε και τραβούσε με τα χέρια τον κ. Λαζαρίδη. Τον τράβηξε με τα χέρια. Καταλάβατε; Αυτό έγινε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:34 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Η χώρα, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας»

«Η χώρα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά κα...
14:46 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΝΔ: Αύριο οι εσωκομματικές εκλογές – Πόσοι θα συμμετάσχουν

Με τον αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται αύριο, Κυριακή οι εσωκομματικές ε...
13:56 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Βιβλίο Τσίπρα: «Υπέγραψα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά θέσαμε τα θεμέλια για οριστική έξοδο από τα μνημόνια» – Η τελευταία προδημοσίευση

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία απ...
12:59 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στο TikTok: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή

Για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους σ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα