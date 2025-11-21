ΠΑΣΟΚ: «Λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς»

«Ο κ. Μαρινάκης πριν κάνει συστάσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, ας κοιτά τα του οίκου του. Είναι εξαιρετικά λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση όχι μόνο να μην καταδικάζει, αλλά να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Προσθέτει ότι είναι «ακόμη πιο εξοργιστικό να επιχειρεί να παρουσιάσει το άσπρο -μαύρο για την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του βουλευτή της Μακάριου Λαζαρίδη με κοπτοραπτική στα πρακτικά της εξεταστικής».

Απευθυνόμενο στον κ. Μαρινάκη με την ευχή «καλή ανάγνωση», το ΠΑΣΟΚ παραθέτει τα πρακτικά από την ομιλία στην Ολομέλεια του «επίσης αυτόπτη μάρτυρα» βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία, σχολιάζοντας ότι ίσως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έδειξε τη δέουσα προσοχή σε αυτή χθες:

«Όσον αφορά στο επεισόδιο με τον κ. Λαζαρίδη, επειδή υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας και συμμετείχα σ’ αυτό, θέλω να επισημάνω ότι υπήρχε βίαιη γλώσσα σώματος. Ο κ. Λαζαρίδης, ενώ είχε διακοπεί η συνεδρίαση, σηκώθηκε από τη θέση του, περπάτησε τρία μέτρα, πήγε απειλητικά με το σώμα του μπροστά στον μάρτυρα και κρατούσε το κουβούκλιο στο οποίο βρισκόταν και κουνούσε τα χέρια του δεξιά και αριστερά και αν δεν παρενέβαινα εγώ και αν δεν πήγαινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικολακόπουλος, τον οποίον φώναξα και του ζήτησα να πάει να προστατεύσει τον μάρτυρα, ο Βουλευτής σας, και εκείνος από την πόρτα έφυγε και έτρεξε και έπιασε τον κ. Λαζαρίδη και προστάτευσε τον μάρτυρα -δικός σας Βουλευτής, κύριε Καιρίδη-, δεν ξέρω τι θα έκανε ο κ. Λαζαρίδης στον μάρτυρα. Πάντως πλησίαζε πάρα πολύ στο να τον χτυπήσει. Τα είδα όλα. Εσείς παίρνετε ένα κομμάτι από τα Πρακτικά που σας συμφέρει και το διαβάζετε. Αυτό συνέβη και να ρωτήσετε και να μας πείτε γιατί ο κ. Νικολακόπουλος πήγε και τραβούσε με τα χέρια τον κ. Λαζαρίδη. Τον τράβηξε με τα χέρια. Καταλάβατε; Αυτό έγινε».