Κωνσταντινούπολη: Υποψίες για μαζική δηλητηρίαση – Νοσηλεύονται 25 άτομα που έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 25 άνθρωποι, που έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο στην συνοικία Σισλί της Κωνσταντινούπολης, νοσηλεύονται με την υποψία της δηλητηρίασης.

Ο διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Υγείας της Κωνσταντινούπολης, Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιούνερ σε δήλωση του ανέφερε ότι κάποια πολίτες – χωρίς να διευκρινίζει τις εθνικότητές τους- που έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο στην συνοικία Σισλί της Κωνσταντινούπολης εισήχθησαν στα νοσοκομεία της περιοχής με την υποψία τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με τον Γκιουνέρ, συνολικά 25 άνθρωποι ζήτησαν ιατρική βοήθεια στα νοσοκομεία και η γενική κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. «Λαμβάνουν την απαραίτητη εξέταση και ιατρική θεραπεία», ανέφερε ο Γκιουνέρ.

