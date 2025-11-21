Ημαθία: Στη φυλακή ο οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο με τον 20χρονο – Έτρεχε με 150 χλμ/ώρα και ήταν μεθυσμένος

Ένας 31χρονος οδηγείται στη φυλακή, καταδικασμένος σε 12ετή κάθειρξη για τον θάνατο 20χρονου σε τροχαίο δυστύχημα τον Ιανουάριο του 2022 στην Ημαθία. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο και σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31 ετών κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 150χλμ την τώρα σε επαρχιακό δρόμο, ενώ το αυτοκίνητο, όπως κατέθεσαν πραγματογνώμονες, ήταν τεχνικά ανασφαλές, καθώς είχε υποστεί μετατροπές προκειμένου να αυξηθεί η ιπποδύναμη κι επιπλέον διέθετε φθαρμένα ελαστικά.

Ο άτυχος 20χρονος επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο μαζί με ένα ακόμη άτομο, 21 ετών, ενώ είχε προηγηθεί βραδινή έξοδος με μεγάλη παρέα (μεσάνυχτα 5ης προς 6ης Ιανουαρίου 2022). Ο 31χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το οδόστρωμα και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι.

Ο θάνατος του 20χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο 21χρονος επιβάτης υπέστησαν τραύματα και χρειάστηκαν να νοσηλευθούν σε νοσοκομείο.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος – «Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στο δρόμο»

«Δεν θυμάμαι τίποτα από τη διαδρομή και το τροχαίο. Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στο δρόμο» είπε ο κατηγορούμενος οδηγός στην απολογία του, αποδεχόμενος ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Εκτός από την ενοχή του, χωρίς ελαφρυντικά, οι δικαστές αποφάσισαν να μην αναστείλουν την εκτέλεση της ποινής ενόψει του Εφετείου “δείχνοντάς” του το δρόμο προς τις φυλακές.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ