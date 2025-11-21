Θεσσαλονίκη: Πού βρήκε τα δηλητηριώδη μανιτάρια το ζευγάρι που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ – Θα μεταφερθούν στην Ιταλία

Σε δύο μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας έγιναν δεκτοί ο 65χρονος άνδρας με την 55χρονη σύζυγό του, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, με οξεία δηλητηρίαση έπειτα από κατανάλωση μανιταριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το ζευγάρι δεν ήταν σε κάποια εκδήλωση. Ο 65χρονος πήγε και μάζεψε μανιτάρια για να τα φάνε με τη σύζυγό του και ένα από αυτά ήταν που τους προκάλεσε δηλητηρίαση.

Εμφάνισαν συμπτώματα, ναυτίες κλπ πήγαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας, νοσηλεύτηκαν εκεί για δύο ημέρες και χθες το βράδυ μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Σημειώνεται πως είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να μεταφερθούν στην Ιταλία.