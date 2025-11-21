ΣΥΡΙΖΑ: Όσα ξέχασε να πει ο κ. Παπασταύρου – Αυτά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο αδαής και συκοφάντης

Εύη Κατσώλη

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Παπασταύρου επέλεξε να επιτεθεί σήμερα στον Σωκράτη Φάμελλο διαστρεβλώνοντας πλήρως χθεσινές του δηλώσεις σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο οικόπεδο 2 έρευνας υδρογονανθράκων στο ΒΔ Ιόνιο, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά τη παλαιότερη συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Ο Σωκράτης Φάμελλος, εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί συναίνεσε στη μείωση του ποσοστού της HelleniQ Energy -όπου συμμετέχει το Δημόσιο- στο οικόπεδο 2 του Ιονίου από 25% σε 10%. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ποσοστό του Δημοσίου (που είναι 31% πλέον στην HelleniQ) σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο πέφτει στο 3%. Και εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί, τη στιγμή που η κυβέρνηση δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρή δυνατότητα αξιοποίησης του κοιτάσματος (που ούτε σίγουρο ούτε εύκολο είναι), εσύ εκχωρείς μερίδιο σου; Εδώ υπάρχει μείζον ζήτημα διαχείρισης της Δημόσιας περιουσίας.

Ο διορισμένος υπουργός του κ. Μητσοτάκη ξέχασε να πει τα παραπάνω για τη δραματική αλλαγή εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και με αδιαφανή ανταλλάγματα. Έπεται βέβαια συνέχεια, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει σχετική επίκαιρή ερώτηση στη Βουλή και δεν θα περάσει η εξαπάτηση έτσι εύκολα».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο κ. Παπασταύρου, κάνοντας ότι δεν κατάλαβε, αναφέρθηκε σε άλλο θέμα. Στα δικαιώματα που θα έχει γενικά το Δημόσιο από την πιθανή παραγωγή Υδρογονανθράκων (royalties) και στο φόρο εισοδήματος. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και σαφώς είχε διαμορφωθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μία πλατφόρμα για τέτοιες συμφωνίες, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου και θα αναμένουμε αν θα έρθουν αλλαγές στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή δικαιωμάτων και φόρου εισοδήματος είναι το προφανές, δεν μας κάνουν χάρη!

Δεν είπε επίσης κουβέντα για το ότι παραχωρήσεις (με ισχυρή παρουσία των υπό Δημόσιο έλεγχο ΕΛΠΕ) δεν έχουν προχωρήσει 6 χρόνια με κυβέρνηση ΝΔ και τους δίνονται συνεχείς παρατάσεις, ενώ μειώνεται και ο ρόλος των ΕΛΠΕ και ο έλεγχος και η παρουσία του Δημοσίου, προς όφελος των ιδιωτών μετόχων.

Και τέλος, ο κ. Παπασταύρου ξέχασε το βασικό κομμάτι της κριτικής του Σωκράτη Φάμελλου και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι από την πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ (FSRU Αλεξανδρούπολης, Αγωγός με Βουλγαρία, East Med, Ενεργειακές Κοινότητες και πράσινη μετάβαση) φτάνουμε στην μονομέρεια της πρόσδεσης της χώρας μας στην ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ και της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των αμερικανικών εταιρειών. Σε βάρος των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και του περιβάλλοντος. Αυτά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο αδαής και συκοφάντης».

