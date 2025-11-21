Σοκ στον Πειραιά: Με το δεκατιανό της πνίγηκε η 13χρονη στο Ειδικό Σχολείο – Αναστατωμένοι οι γονείς

Δεν τη χωρά ανθρώπινος νους την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου πέθανε μία 13χρονη μαθήτρια, που πνίγηκε με την τροφή της, με μία μητέρα παιδιού να καταγγέλλει πως δεν τους ενημέρωσε κανείς για το περιστατικό.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, η 13χρονη κατά τη διάρκεια του φαγητού αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, και μεταφέρθηκε το παιδί στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μία μητέρα, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, επεσήμανε πως το δικό της παιδί είναι 10 ετών, «είχε άλλο ένα 13χρονο κορίτσι μέσα στην τάξη. Συνολικά ήταν 3 παιδιά στην τάξη. Και ήξερα ότι ήταν ένα 13χρονο κοριτσάκι εκεί, οπότε λογικά θα ήταν αυτό το παιδί».

Παράλληλα, έκανε λόγο για υποστελέχωση, αφού «δασκάλους έχει, βοηθούς δεν έχει. Μία βοηθό έχει όλο το σχολείο και νομίζω δύο νοσηλευτές. Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε μας είπαν “ελάτε να πάρετε τα παιδιά σας”».

Πηγές υπουργείου Παιδείας: Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός σχολείου

Επίσης, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.