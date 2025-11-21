Παύλος Μαρινάκης: Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει το αδιανόητο, να κατατάσσεται στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη

«Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρούν και προστατεύουν τα σύνορα της χώρας ημέρα και νύχτα. Η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός τιμούν το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποτελεί την ψυχή της αμυντικής θωράκισης της πατρίδας, της ασφάλειάς μας και υπηρετεί τις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας, του δικαίου», επεσήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αρχίζοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι κατατέθηκε στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Τόνισε ότι είναι ένας προϋπολογισμός από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών.

«Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη», όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην ευρωζώνη. Όσον αφορά στα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυξης να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026 έναντι 1,3 και 1,2% για την ευρωζώνη αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ να αυξηθεί από 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. Ο εγχώριος πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί απ’ το 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026. Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026».

Υπογράμμισε επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας βελτιώθηκε περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού διαμορφούμενο σε 8,6% που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Ακόμη ότι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφωθεί σε 138,2%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

«Παρά το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής κι όλα αυτά αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών» είπε.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά από θετικές ειδήσεις που είχαμε διαδοχικά στον τομέα της οικονομίας μεταξύ των οποίων την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον οίκο Fitch, «μια απόφαση που βασίστηκε στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. Η εν λόγω εξέλιξη επιβεβαιώνει τόσο την πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία όσο και την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει τον 5ο χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό στην ευρωζώνη».

Πρόσθεσε ότι τα ταυτόχρονα «η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη να κάνει αυτό το πολύ σημαντικό βήμα».

Είπε στη συνέχεια ότι «διευρύνονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλεξιμότητας και παρατείνεται η χρονική διάρκεια υπαγωγής στο πρόγραμμα ‘Σπίτι μου ΙΙ’, το οποίο υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Στο σημείο αυτό ανέλυσε κάποια στοιχεία για την υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου Ι».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και διακίνησης όπλων τις οποίες εξειδίκευσε από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «καταλυτική είναι η συμβολή του Δικαστικού Χάρτη -όπως προκύπτει από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του- στη βελτίωση της λειτουργίας και στην αποδοτικότητα του συνόλου των Πρωτοδικείων της χώρας. Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 2 χρόνια σε περίπου 1 χρόνο, δηλαδή από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Η βελτίωση του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης απόφασης αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης πανελλαδικά».

«Ανοίγει και τυπικά, πλέον, ο δρόμος για τις πληρωμές των αγροτών, μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε επίσης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Βάσει του χρονοδιαγράμματος, έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχει πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, που μπορεί να φθάσει έως τα 550 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, προτεραιότητα έχει η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν, έως το τέλος του έτους, τα οκτώ προγράμματα που δεν έχουν πληρωθεί και για πρώτη φορά θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις για καταστροφές εντός του έτους που έχουν συντελεστεί. Εντός του 2025 αναμένεται να πληρωθεί και η έκτακτη ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί λόγω των επιζωοτιών και θα ακολουθήσει η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την εφαρμογή του Κανονισμού EMFA και αναφέρθηκε σε μερικές από τις βασικότερες διατάξεις του που αφορούν ζητήματα όπως: βελτίωση της εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ στους λογαριασμούς ενέργειας, παροχή πρόσθετης αμοιβής αποδοτικότητας στο προσωπικό της ΕΡΤ, αξιοποίηση του αρχείου της ΕΡΤ στα σχολικά μαθήματα σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύσταση ειδικής ομάδας καινοτομίας και σύγχρονων τεχνολογιών στην ΕΡΤ (innovation hub), υποχρέωση, για πρώτη φορά, των φορέων του δημόσιου τομέα να δημοσιοποιούν τις δαπάνες που κατανέμουν για κρατική διαφήμιση, πριν και αφού τις πραγματοποιήσουν, απόκτηση, για πρώτη φορά, θεσμικού, ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο λόγος για το Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ενίσχυση του Παρατηρητηρίου για τις καταχρηστικές αγωγές κατά των δημοσιογράφων (SLAPPs), παρέχοντας θεσμική και οικονομική στήριξη στην προστασία των δημοσιογράφων.