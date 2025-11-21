Πηγές υπουργείου Παιδείας για πνιγμό 13χρονης στον Πειραιά: Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός σχολείου

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

σχολείο- Πειραιάς- πνιγμός

Το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του 13χρονου κοριτσιού συνέβη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.  Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.

σχολείο- Πειραιάς

Σημειώνεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο – «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρο...
15:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσπρωτία

Μήνυμα και στη Θεσπρωτία εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τ...
15:24 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα

Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Ελλάδα. «Ενεργοποίη...
15:10 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και για τα Τζουμέρκα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας και στα Τζουμέρκα. «Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα