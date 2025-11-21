Πηγές υπουργείου Παιδείας για πνιγμό 13χρονης στον Πειραιά: Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός σχολείου

Το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του 13χρονου κοριτσιού συνέβη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.

Σημειώνεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.