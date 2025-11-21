Καβγάς on air Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Λες ψέματα» – «Να μου πείτε τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω»

Καβγάς ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε αιχμές για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο με αφορμή τα όσα είπε χθες (20/11) στον αέρα για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

«Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου, Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε…» ανέφερε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη στιγμή που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καθόταν στο πάνελ και δεν τον έδειχναν οι κάμερες.

«Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε… Μιλούσατε 8 λεπτά. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν» σημείωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει ότι θα έπρεπε να τον προβληματίσει το γεγονός ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος: