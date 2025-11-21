Καβγάς on air Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Λες ψέματα» – «Να μου πείτε τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω»

Καβγάς ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε αιχμές για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο με αφορμή τα όσα είπε χθες (20/11) στον αέρα για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.
«Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου, Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε…» ανέφερε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη στιγμή που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καθόταν στο πάνελ και δεν τον έδειχναν οι κάμερες.
«Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε… Μιλούσατε 8 λεπτά. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν» σημείωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει ότι θα έπρεπε να τον προβληματίσει το γεγονός ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Ακολούθησε ο εξής διάλογος:
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης; Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.
- Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δεν το ξέρω το έργο του, δεν θέλω να μου το πείτε. Δεν θεωρώ ότι έχει και καμιά φοβερή πολιτική πορεία και λόγω διάρκειας.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα
- Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εσείς λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατειλημμένη. Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα, λυπάμαι Δημήτρη. Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν σου έχει κάνει τίποτα και έχει προσφέρει έργο. Σε ρωτάω αν τον γνωρίζεις.
- Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έχω το δικαίωμα να το βρίσκω υπερβολικό;
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν έχεις το δικαίωμα
- Δημήτρης Ουγγαρέζος: Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι.