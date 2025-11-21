Ντουμπάι: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε επίδειξη, σκοτώθηκε ο πιλότος – Δείτε το βίντεο

Ένα σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του Dubai Airshow, αεροπορική έκθεση που πραγματοποιείται στη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης, προκαλώντας αναστάτωση στους επισκέπτες και την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μαχητικό, που «πιστεύεται ότι είναι ένα ινδικό Tejas», συνετρίβη κατά την απογευματινή επίδειξη στο Ντουμπάι. Όπως αναφέρει το Associated Press, η Ινδική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε το ατύχημα και ανέφερε ότι «ο πιλότος υπέστη θανάσιμα τραύματα».

Indian fighter jet crashed at the Dubai Airshow. pic.twitter.com/SQUp1iZScB — Wiq 🇺🇸 (@echo_wiq) November 21, 2025



Οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως μετά το συμβάν και «διεξήχθησαν μέσα σε λίγα λεπτά», ενώ οι αρχές «ενήργησαν γρήγορα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των επισκεπτών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

LCA #Tejas crashed at Dubai Airshow.

No pilot ejection seen so far.

Authorities on alert

official confirmation awaited. pic.twitter.com/xF5SlAROAv — Pradosh Chavhanke ‘Sudarshan News’ (@pchavhanke) November 21, 2025



Το σόου διακόπηκε προσωρινά και οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν πίσω στον κλειστό εκθεσιακό χώρο.

Οι απογευματινές επιδείξεις είναι συνήθως από τις πιο δημοφιλείς του προγράμματος, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών στον εξωτερικό χώρο όπου παρουσιάζονται τα αεροσκάφη.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες της συντριβής.