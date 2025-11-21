Ντουμπάι: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε επίδειξη, σκοτώθηκε ο πιλότος – Δείτε το βίντεο

Ένα σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του Dubai Airshow, αεροπορική έκθεση που πραγματοποιείται στη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης, προκαλώντας αναστάτωση στους επισκέπτες και την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μαχητικό, που «πιστεύεται ότι είναι ένα ινδικό Tejas», συνετρίβη κατά την απογευματινή επίδειξη στο Ντουμπάι. Όπως αναφέρει το Associated Press, η Ινδική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε το ατύχημα και ανέφερε ότι «ο πιλότος υπέστη θανάσιμα τραύματα».


Οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως μετά το συμβάν και «διεξήχθησαν μέσα σε λίγα λεπτά», ενώ οι αρχές «ενήργησαν γρήγορα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των επισκεπτών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.


Το σόου διακόπηκε προσωρινά και οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν πίσω στον κλειστό εκθεσιακό χώρο.

Οι απογευματινές επιδείξεις είναι συνήθως από τις πιο δημοφιλείς του προγράμματος, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών στον εξωτερικό χώρο όπου παρουσιάζονται τα αεροσκάφη.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες της συντριβής.

