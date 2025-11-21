Θεσσαλονίκη: Μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου – Η ανακοίνωση της ΝΔ

Τρικάκια πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου, μέλη του Ρουβίκωνα.

«Για πολλοστή φορά, εν ώρα λειτουργίας, το γραφείο μου έγινε στόχος με τρικάκια και συνθήματα από μασκοφόρους. Αυτή τη φορά από τον Ρουβίκωνα. Η σημερινή επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως “ήπια” συγκρινόμενη με τη προηγούμενη με γκαζάκια στο σπίτι μου. Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν “τα Τέμπη”. Από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι», αναφέρεται σε ανακοίνωση του βουλευτή.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων.

Κανέναν δεν φοβίζουν, κανέναν δεν πτοούν.

Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους.