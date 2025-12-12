Πηγές ΝΔ: Χνάρης «αδειάζει» ΠΑΣΟΚ – Στον αέρα η γραμμή Ανδρουλάκη για την τεχνική λύση

  • Πηγές της ΝΔ υποστηρίζουν ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης, «κατέρριψε εκ των έσω το βασικό αφήγημα» του κόμματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγώντας τη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη σε «δημόσιο αυτοεξευτελισμό».
  • Κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική, ο κ. Χνάρης «χαρακτήρισε ευθέως απολύτως νόμιμη» την τεχνική λύση, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι επιδοτήσεις χορηγούνται βάσει στρεμμάτων και όχι ζώων.
  • Αίσθηση προκάλεσε η παραδοχή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι έλαβε ενίσχυση για «100 στρέμματα χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται», με τη ΝΔ να θέτει το ερώτημα στον Νίκο Ανδρουλάκη αν θα αποκηρύξει τον βουλευτή του.
«Σε δημόσιο αυτοεξευτελισμό οδηγείται η γραμμή του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο ίδιος του ο βουλευτής, Μανόλης Χνάρης και επικεφαλής του πρωτογενούς τομέα του ΠΑΣΟΚ, κατέρριψε εκ των έσω το βασικό αφήγημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η πρόταση για προανακριτική επιτροπή» σημειώνουν πηγές της ΝΔ.

«Ο μάρτυρας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική και μετά από ερώτηση του εισηγητή της Ν.Δ. Μακάριου Λαζαρίδη, όχι μόνο δεν αμφισβήτησε την τεχνική λύση, αλλά τη χαρακτήρισε ευθέως απολύτως νόμιμη, αφήνοντας έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη που επένδυσε πολιτικά στο υποτιθέμενο «συμφωνώ» του Μάκη Βορίδη», προσθέτουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, «ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ότι οι επιδοτήσεις χορηγούνται βάσει στρεμμάτων και όχι ζώων, ενώ αίσθηση προκάλεσε η παραδοχή του ότι έλαβε ενίσχυση για 100 στρέμματα χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη σοβαρότητα της αντιπολιτευτικής επιχειρηματολογίας».

«Το ερώτημα πλέον αφορά τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη: Θα αποκηρύξει τον βουλευτή του που αποδομεί το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη ή θα συνεχίσει να παριστάνει ότι δεν άκουσε τίποτα; Θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για ένα ακόμη φιάσκο στρατηγικής και για το γεγονός ότι γίνεται ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Γιατί, όσο ο κ. Χνάρης μιλά, τόσο γίνεται σαφές ότι μάλλον στο ΠΑΣΟΚ ο Ν. Ανδρουλάκης αποτελεί τη… μειοψηφία στο ίδιο του το κόμμα» καταλήγουν.

