Πετράλωνα: Συνελήφθη 44χρονος με όπλο, γεμιστήρες και μαχαίρι – Εντοπίστηκε υπηρεσιακή κάρτα που είχε χάσει αστυνομικός με την φωτογραφία του δράστη – ΦΩΤΟ 

  • Συνελήφθη στα Πετράλωνα 44χρονος αλλοδαπός από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση και πλαστογραφία πιστοποιητικών.
  • Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες με 12 φυσίγγια και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι κατά τον έλεγχο από τους αστυνομικούς.
  • Επίσης, εντοπίστηκε υπηρεσιακή κάρτα που είχε χάσει αστυνομικός, στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει τη δική του φωτογραφία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, 44χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον 44χρονο να οδηγεί δίκυκλο στην περιοχή των Πετραλώνων και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντόπισαν στην κατοχή του:

  • πιστόλι,
  • θήκη πιστολιού,
  • -2- γεμιστήρες με -12- φυσίγγια και
  • αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ακόμα, στην κατοχή του βρέθηκε υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος που είχε απολέσει αστυνομικός, πάνω στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει φωτογραφία του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

