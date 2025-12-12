Πετράλωνα: Συνελήφθη 44χρονος με όπλο, γεμιστήρες και μαχαίρι – Εντοπίστηκε υπηρεσιακή κάρτα που είχε χάσει αστυνομικός με την φωτογραφία του δράστη – ΦΩΤΟ 

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, 44χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον 44χρονο να οδηγεί δίκυκλο στην περιοχή των Πετραλώνων και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντόπισαν στην κατοχή του:

πιστόλι,

θήκη πιστολιού,

-2- γεμιστήρες με -12- φυσίγγια και

αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ακόμα, στην κατοχή του βρέθηκε υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος που είχε απολέσει αστυνομικός, πάνω στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει φωτογραφία του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.