Conference League: Και τα δύο γκολ της ΑΕΚ στα υποψήφια για το κορυφαίο της αγωνιστικής

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΑΕΚ

Τα δύο γκολ της χθεσινής νίκης (1-2) της ΑΕΚ επί της Σάμσουνσπορ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική League phase του Conference League είναι ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια για το καλύτερο ανάμεσα στα 42 που σημειώθηκαν, όπως αναφέρει η UEFA.

Πρόκειται για τα γκολ του Μαρίν, με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 52′ για το 1-1, και του Κοϊτά έπειτα από εξαιρετική προσπάθεια που ξεκίνησε λίγο κάτω από το κέντρο στο 63′ για το 1-2.

 

 

