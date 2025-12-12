Μπουκώρος στην Εξεταστική: Ήμουν διώκτης των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δεν θα κατονομάσω ποιος με ενημέρωσε για τη δικογραφία

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει σήμερα ο Χρήστος Μπουκώρος. Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι δεν θα κατονομάσει το όνομα της κυβερνητικής πηγής, που τον ενημέρωσε ότι το όνομά του βρίσκεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής Εισαγγελέα, ενώ τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίθετα ήταν διώκτης τους.

Όπως έγινε γνωστό από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, υπήρχε μία δική μου συνομιλία με πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχουν κληθεί άλλα πολιτικά πρόσωπα που ακούγονται σε συνομιλίες, είπε ο κ. Μπουκώρος, σημειώνοντας πως από το 2015 που είχε εκλεγεί βουλευτής έχει κάνει 13 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσα επίσης τρεις τεκμηριωμένες καταγγελίες, η πρώτη το 2018 στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου, το 2021 στον τότε υπουργό Σπήλιο Λιβανό και τον προηγούμενο μήνα στον νυν υπουργό Κώστα Τσιάρα. Οι καταγγελίες αυτές που έχουν μία διαχρονικότητα και κανένα ίχνος κομματικής υστεροβουλίας, καθώς κατατέθηκαν και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΝΔ, χωρίς ποτέ να εξετάσω ποιος έχει την ευθύνη του τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα. Αυτή που έγινε στον κ. Λιβανό οδήγησε σε πάγωμα αρκετών ΑΦΜ και στην επιβολή προστίμων σε εμπλεκόμενους από την περιοχή του Λαγκαδά. Η τελευταία καταγγελία μου συνέβαλε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε να κάνει με ψευδή Ε9 και ψευδείς δηλώσεις προκειμένου άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τη γη στην περιοχή μου, να πλουτίζουν, τόνισε ο βουλευτής.

Πιθανολογώ ότι με έχετε καλέσει για μία σειρά συνεντεύξεων που έδωσα τον περασμένο Ιούνιο αμέσως μετά την παραίτηση μου του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τότε, είχα πει ότι κυβερνητική πηγή από τον Ιούνιο του 2024 με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε μία δικογραφία, η οποία όμως έχει τεθεί στο αρχείο, συνέχισε ο κ. Μπουκώρος.

Όπως είπε ο κ. Μπουκώρος οι επισυνδέσεις που τον αφορούν είναι τρεις, για το ίδιο ακριβώς θέμα, τρεις ημέρες του Οκτωβρίου του 2021. «Δήλωσα στις συνεντεύξεις ότι ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024, δηλαδή 3 χρόνια μετά. Η επιτροπή σας διερευνά εμπλοκή κάποιου κυβερνητικού στελέχους στη συσκότιση, την παρεμπόδιση ή την χειραγώγηση της εισαγγελικής έρευνας. Ελέγχθη ότι κάποιο κυβερνητικό στέλεχος με ενημέρωσε τον Ιούνιο του 2024, προκειμένου να είμαι πιο προσεκτικός στα τηλεφωνήματά του. Δεν έχει καμία χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός με τους ισχυρισμούς που διατυπώνουν κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς όπως βλέπετε από τη δικογραφία, η μία και μοναδική μου συνομιλία δεν περιλαμβάνει ίχνος ποινικής εμπλοκής και έγινε στις αρχές Οκτωβρίου 2021. Και εγώ έχω δηλώσει ότι ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024, τόνισε κάνοντας λόγο για εργαλειοποίηση.

Επίσης, υποστήριξε πως δεν ισχύει ότι δεν μπήκε στην κυβέρνηση στον ανασχηματισμό του 2024 λόγω της αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία. «Δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως και από πουθενά δεν προκύπτει. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν πρωθυπουργό να αιτιολογεί σε βουλευτή γιατί δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Επίσης έχει ακουστεί ότι το Μαξίμου παρακολουθούσε βουλευτές του και υπάρχει χειραγώγηση της υπόθεσης. Μα είναι πασιφανές από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ότι κανένα δικό μου τηλέφωνο δεν παρακολουθούσαν. Παρακολουθούσαν τον κ. Μελά με τον οποίο επικοινώνησα κι έτσι βρέθηκε η συνομιλία μου στις επισυνδέσεις. Είναι προφανές πως καμία προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας και παρεμπόδισης της διαδικασίας υπήρξε από κανέναν», τόνισε.

Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να συσκοτίσει το πραγματικό αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής, αλλά εκείνο που θέλω να σημειώσω εγώ είναι γιατί δεν κατονομάζω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε. Τον προηγούμενο Ιούνιο, όταν έκανα αυτόν τον κύκλο συνεντεύξεων, δεν κατονόμασα καμία κυβερνητική πηγή. Θεώρησα ότι μου δόθηκε μία πληροφορία για μία δικογραφία που έχει μπει στο αρχείο, η αξιοπιστία της πληροφορίας δεν αποδείχθηκε 100% στη συνέχεια, εφόσον είχε μπει στο αρχείο δεν με απασχόλησε περαιτέρω μέχρι να έρθει αυτή η συνομιλία των ελληνικών εισαγγελικών αρχών, ως αλληλοσχετιζόμενη με την έρευνα της ευρωπαίας εισαγγελέως και έμεινε εκεί το θέμα. Το να κατονομάσω μία κυβερνητική πηγή εφόσον από την χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, δεν θα κάνω τίποτα άλλο από το να συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής σας, συμπλήρωσε ο κ. Μπουκώρος.

Δεν έχω καμία εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καμία ενέργειά μου δεν ζημίωσε ούτε ένα ευρώ τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Δεν ήμουν με τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ διαχρονικά, ήμουν διώκτης των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε χαρακτηριστικά.