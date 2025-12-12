Κρεμλίνο: «Πιθανόν δεν θα δούμε ευνοϊκά» τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας – «Το Ντονμπάς ανήκει στη Ρωσία»

Σύνοψη από το

  • Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα πιθανόν να μην δει ευνοϊκά τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας, ενώ τόνισε πως «ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς ανήκει στη Ρωσία».
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε σε βασικά σημεία ενός μεταπολεμικού σχεδίου ανοικοδόμησης με Αμερικανούς αξιωματούχους, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι «πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αμερικανική πλευρά».
  • Ο Ουσακόφ φέρεται να δήλωσε ότι «αν όχι με διαπραγματεύσεις, τότε με στρατιωτικά μέσα, αυτή η περιοχή θα τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: «Πιθανόν δεν θα δούμε ευνοϊκά» τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας – «Το Ντονμπάς ανήκει στη Ρωσία»
Φωτογραφία: Reuters

Ο σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει δει τις αναθεωρημένες προτάσεις των ΗΠΑ μετά τις πιο πρόσφατες συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα πιθανόν να μην τις δει όλες ευνοϊκά, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ο Ουσακόφ είπε πως η Ρωσία, αργά ή γρήγορα, θα συζητήσει με τις ΗΠΑ για το αποτέλεσμα των συνομιλιών με την Ουκρανία.

Σε βίντεο που ανήρτησε ένας Ρώσος δημοσιογράφος σχετικά με τον υπαινιγμό του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πιθανή διενέργεια δημοψηφίσματος για τις εδαφικές παραχωρήσεις, ο Ουσακόφ απάντησε σήμερα ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς ανήκει στη Ρωσία.

Το καθεστώς του Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, έχει αναχθεί σε βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία.

Την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει σε βασικά σημεία ενός μεταπολεμικού σχεδίου ανοικοδόμησης στις συνομιλίες με τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προχωράει η εργασία πάνω σε ένα «οικονομικού περιεχομένου έγγραφο» και ότι η Ουκρανία είναι «πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αμερικανική πλευρά».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδιώξει να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό ταμείο στην Ουκρανία για τομείς που περιλαμβάνουν τα σπάνια μέταλλα ως κεντρική πτυχή της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της χώρας.

Η Μόσχα έχει επίσης εκφράσει το ενδιαφέρον της για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον περιλαμβάνει προτάσεις για επενδύσεις σε ρωσικές σπάνιες γαίες και ενέργεια.

Ο Ουσακόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια «ενεργή συνεδρία καταιγισμού ιδεών» το Σαββατοκύριακο και ότι το Κρεμλίνο πρέπει να δει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν εμμένουσες «παρεξηγήσεις» με την Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία, αλλά επικαλέστηκε δήλωση του Ουσακόφ ότι μια εκεχειρία στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από την περιοχή του Ντονμπάς, ανέφερε η ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Η Kommersant επικαλέστηκε τον Ουσακόφ να λέει σε συνέντευξή του ότι είναι πιθανό, βάσει ενός ειρηνευτικού σχεδίου, μόνο η ρωσική εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στο Ντονμπάς, με τον στρατό της να απουσιάζει από τα τμήματα της περιοχής τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Αν όχι με διαπραγματεύσεις, τότε με στρατιωτικά μέσα, αυτή η περιοχή θα τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όλα τα άλλα θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από αυτό», φέρεται να είπε ο Ουσακόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Οδοντίατροι: Προειδοποίηση για παραπλανητικές διαφημίσεις «γρήγορων» οδοντικών εμφυτευμάτων

Λεωφορεία: Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι – Δείτε πότε και ποια είναι τα αιτήματά τους

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 5 μ.μ. περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία των αγροτών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις στις ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:10 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Από την 1η Ιουλίου 2026 ο δασμός 3 ευρώ σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ σε όλα τα μικρά...
15:02 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Financial Times: «Fast-track» ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ έως το 2027 – Τι αναφέρεται σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας

Η Ουκρανία ενδέχεται να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2027, σύμφωνα με προσχ...
13:48 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πάπας Λέων: Στη λίστα της Vogue και των ΝΥΤ με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους για το 2025 – Το καπέλο που τον έκανε fashion icon

Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του ποντίφικα συνήθως συνδέεται με πνευματική καθοδήγηση και όχι μ...
13:33 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τιμοτέ Σαλαμέ: Απάντησε στις φήμες ότι είναι ο ράπερ EsDeeKid

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, απάντησε στις φήμες ότι είναι ο καλλιτέχ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα