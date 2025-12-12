Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα διαγράψει ο κ. Ανδρουλάκης τους κουμπάρους του; Θα παραδεχτεί τη σχέση τους;

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να βρίσκονται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου» σημειώνουν πηγές της ΝΔ.

«Και οι δύο – όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης – ήταν ανάμεσα στους 130 «νέους επιστήμονες» που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή – ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη», προσθέτουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, «η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για «ηθική» και «κάθαρση», δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση».

Και καταλήγουν: «Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά; Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να κάνει τη δική του».