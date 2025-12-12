Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα διαγράψει ο κ. Ανδρουλάκης τους κουμπάρους του; Θα παραδεχτεί τη σχέση τους;

Σύνοψη από το

  • Πηγές της ΝΔ σημειώνουν ότι «Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να βρίσκονται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου».
  • Οι συλληφθέντες «…ήταν ανάμεσα στους 130 «νέους επιστήμονες» που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη… ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή – ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη».
  • Κατά τις ίδιες πηγές, «η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική» και τίθεται το ερώτημα: «Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά;»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να βρίσκονται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου» σημειώνουν πηγές της ΝΔ.

«Και οι δύο – όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης – ήταν ανάμεσα στους 130 «νέους επιστήμονες» που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή – ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη», προσθέτουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, «η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για «ηθική» και «κάθαρση», δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση».

Και καταλήγουν: «Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά; Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να κάνει τη δική του».

16:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

