ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στην Κρήτη για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ανάμεσα στους συλληφθέντες για εμπλοκή στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων είναι η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής και διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αλικαρνασσού, αλλά και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε νωρίτερα σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης στην σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Λαμπράκης, «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σε απάντησή της για το θέμα του λογιστή Λαμπράκη και της συγγενικής του σχέσης με τον πρόεδρο του Κινήματος, η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει πως «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια εμπλοκής στελέχους του, σε ελάχιστο χρόνο διαγράφεται», επιχειρώντας να απορρίψει τους υπαινιγμούς της κυβερνητικής πλευράς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο γραφείο του λογιστή βρέθηκαν 7.000 ευρώ. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και του «ελληνικού FBI» συνεχίζεται με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται με παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.