ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στην Κρήτη για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ανάμεσα στους συλληφθέντες για εμπλοκή στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων είναι η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής και διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αλικαρνασσού, αλλά και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε νωρίτερα σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης στην σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Λαμπράκης, «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σε απάντησή της για το θέμα του λογιστή Λαμπράκη και της συγγενικής του σχέσης με τον πρόεδρο του Κινήματος, η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει πως «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια εμπλοκής στελέχους του, σε ελάχιστο χρόνο διαγράφεται», επιχειρώντας να απορρίψει τους υπαινιγμούς της κυβερνητικής πλευράς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο γραφείο του λογιστή βρέθηκαν 7.000 ευρώ. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.)  και του «ελληνικού FBI» συνεχίζεται με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται με παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

 

 

16:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

15:58 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

15:47 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

15:22 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

