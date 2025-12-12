Βόλος: «Θα σας καθαρίσω» – Καταδικάστηκε 51χρονος που χτύπησε την γυναίκα και την κόρη του με πατερίτσα

Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, με εκτιτέο έναν μήνα, καταδικάστηκε σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 51χρονος, ο οποίος κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου και της ενήλικης κόρης του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τις χτύπησε με πατερίτσα κατά τη διάρκεια έντονου καβγά που είχαν μέσα στο σπίτι τους.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα gegonota.news, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι της οικογένειας. Η κόρη, που μένει στον κάτω όροφο, φέρεται να άκουσε φασαρία και φωνές από τον επάνω όροφο, όπου διαμένουν οι γονείς της.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν ανέβηκε να δει τι συμβαίνει, αντίκρισε τον πατέρα της να φωνάζει και να βρίζει. Όταν του ζήτησε να σταματήσει, εκείνος άρχισε να φωνάζει και να απειλεί ότι θα την σκοτώσει.

Η κόρη κατέθεσε ότι ο 51χρονος στηριζόταν σε πατερίτσα και προσπαθούσε να την χτυπήσει. Η μητέρα φέρεται να μπήκε ανάμεσά τους για να την προστατεύσει, όμως δέχθηκε και εκείνη χτύπημα, ενώ στη συνέχεια με την πατερίτσα χτύπησε και την κόρη.

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας της έχει πρόβλημα με το αλκοόλ και ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά ότι πολλές φορές έχει προκαλέσει τέτοια επεισόδια και πάντα τις κατηγορούσε ότι εκείνες τον προκαλούν. Ανέφερε ακόμη ότι η αδελφή της είδε μέρος του επεισοδίου μέσω βιντεοκλήσης, καθώς μιλούσαν εκείνη την ώρα. Η κόρη είπε ότι τον φοβάται και ότι με δεδομένη την συμπεριφορά του, θεωρεί πως είναι ικανός να τις χτυπήσει αλύπητα.

Κατά την κατάθεσή της, απέδωσε την στάση του στον χαρακτήρα του και στη μακροχρόνια ενασχόλησή του με τον τζόγο και το αλκοόλ.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 51χρονος

Ο 51χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε να τις χτυπήσει και ότι απλώς έκανε «κάποιες χαλαρές κινήσεις με την πατερίτσα» επειδή του είχαν πέσει τα γυαλιά.

