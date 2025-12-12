Αερομαχίες και αναχαιτίσεις οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Τουρκικά Μαχητικά

Κατακόρυφη άνοδο των προκλήσεων της Τουρκίας, που για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια έστειλε 2 ζεύγη οπλισμένων F-16 στο κεντρικό Αιγαίο, προχωρώντας μάλιστα σε παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Αερομαχίες και αναχαιτίσεις από ελληνικά μαχητικά.

του Χρήστου Μαζανίτη

Σε μία πρωτοφανή – κατακόρυφη άνοδο των προκλήσεων προχώρησε πριν από λίγη ώρα η Τουρκία στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το μεσημέρι έστειλε 4 οπλισμένα F-16 ανάμεσα από Σάμο και Χίο, τα οποία πραγματοποίησαν 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Σύμφωνα πηγές του enikos.gr, η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν ακαριαία, στέλνοντας 4 οπλισμένα μαχητικά συν 4 που δόθηκε εντολή απογείωσης από τα Readiness.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά οπλισμένα ζεύγη «αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική».

