Φωτιά σε νταλίκα στην Κορίνθου-Πατρών, στο Δερβένι – Απομακρύνθηκε ο οδηγός

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε ρυμουλκούμενο νταλίκας που κινούνταν στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του Δερβενίου Κορινθίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τo korinthostv, η πυρκαγιά ξεκίνησε στο ρυμουλκούμενο μέρος του οχήματος. Ευτυχώς ο οδηγός αντιλήφθηκε τον καπνό εγκαίρως, ακινητοποίησε το φορτηγό στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Από το συμβάν σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο ρυμουλκούμενο, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί του αυτοκινητόδρομου και όχημα της Ολυμπίας οδού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε υπόλοιπα τμήματα του οχήματος ή το φορτίο.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

