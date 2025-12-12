ECOFIN: Ο Πιερρακάκης δέχθηκε τα συγχαρητήρια των υπουργών για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

  • Στη συνεδρίαση του Ecofin συμμετέχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης που δέχθηκε τα συγχαρητήρια των Ευρωπαίων υπουργών για την χθεσινή εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup.
  • Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, συνεχάρη θερμά τον Έλληνα ομόλογό του, δηλώνοντας «πεπεισμένος ότι θα συνεχίσει την πολύ καλή συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους του και στο Eurogroup».
  • Οι δύο υπουργοί μοιράζονται τους ίδιους στόχους, «να ενισχύσουν την Ευρώπη και να την καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική».
Στη συνεδρίαση του Ecofin συμμετέχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης που δέχθηκε τα συγχαρητήρια των Ευρωπαίων υπουργών για την χθεσινή εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup.

Όπως φαίνεται σε βίντεο και στις φωτογραφίες πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση ο Κυριάκος Πιερρακάκςη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους υπουργούς.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, είναι «πεπεισμένος ότι θα συνεχίσει την πολύ καλή συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους του και στο Eurogroup», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, αναφερόμενη στην εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ως επικεφαλής του Eurogroup.

Κυριάκος Πιερρακάκης ECOFIN

Όπως επεσήμανε, ο κ. Κλινγκμπάιλ ήδη χθες «συνεχάρη θερμά» τον Έλληνα ομόλογό του για την εκλογή του και τόνισε πως οι δύο τους μοιράζονται τους ίδιους στόχους, «να ενισχύσουν την Ευρώπη και να την καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική».

Κυριάκος Πιερρακάκης ECOFIN
Πηγή: EU

 

 

