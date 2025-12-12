Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού στο νοσοκομείο Αιγίου από ασθενή – «Είναι άσχημα χτυπημένος» λέει ο Γιαννάκος

Ένα περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού στο νοσοκομείο Αιγίου κατήγγειλε ο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Μου περιέγραψαν οι συνάδελφοι του νοσοκομείου Αιγίου πριν λίγο ένα φρικτό περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από παραβατικό άτομο. Ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου στο ορθοπεδικό ιατρείο, κάτι του ξίνισε χωρίς καμία αιτία άρχισε να ρίχνει μπουνιές στο γιατρό. Από τις μπουνιές στο πρόσωπο μέσα στα αίματα έπεσε κάτω και πίσω και κτύπησε στο κεφάλι ευτυχώς σε μη ζωτικά σημεία από ό,τι φαίνεται.

Μεγάλη τύχη που είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι άσχημα χτυπημένος. Τώρα γίνεται εκτίμηση της κατάστασης. Αυτό το παραβατικό άτομο που είναι μποξέρ και τον ξέρει η αστυνομία με το μικρό του όνομα, μπαινοβγαίνει φυλακή γιατί είναι έξω; Φυσικά το νοσοκομείο θα κάνει μήνυση, υπηρετούν σεκιουριτάδες, τι να κάνουν όμως με αυτόν που μπορεί να σκοτώσει για ψύλλου πήδημα;» ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας αναζητείται να συλληφθεί από την αστυνομία, στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.