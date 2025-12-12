Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού στο νοσοκομείο Αιγίου από ασθενή – «Είναι άσχημα χτυπημένος» λέει ο Γιαννάκος

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Ένα περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού στο νοσοκομείο Αιγίου κατήγγειλε ο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Μου περιέγραψαν οι συνάδελφοι του νοσοκομείου Αιγίου πριν λίγο ένα φρικτό περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από παραβατικό άτομο. Ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου στο ορθοπεδικό ιατρείο, κάτι του ξίνισε χωρίς καμία αιτία άρχισε να ρίχνει μπουνιές στο γιατρό. Από τις μπουνιές στο πρόσωπο μέσα στα αίματα έπεσε κάτω και πίσω και κτύπησε στο κεφάλι ευτυχώς σε μη ζωτικά σημεία από ό,τι φαίνεται.

Μεγάλη τύχη που είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι άσχημα χτυπημένος. Τώρα γίνεται εκτίμηση της κατάστασης. Αυτό το παραβατικό άτομο που είναι μποξέρ και τον ξέρει η αστυνομία με το μικρό του όνομα, μπαινοβγαίνει φυλακή γιατί είναι έξω; Φυσικά το νοσοκομείο θα κάνει μήνυση, υπηρετούν σεκιουριτάδες, τι να κάνουν όμως με αυτόν που μπορεί να σκοτώσει για ψύλλου πήδημα;» ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας αναζητείται να συλληφθεί από την αστυνομία, στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σοβαροί λόγοι που πρέπει να βάλετε παπλωματοθήκη απόψε πριν κοιμηθείτε

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΑΑΔΕ: Νέα σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα – Υποχώρησε 61% σε έξι χρόνια

Ανοιχτή επιστολή παραγωγικών φορέων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι ζητούν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:47 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οργή στο… μπλόκο του Καλπακίου – Θρηνούν τον Έλληνα αγρότη και καταγγέλλουν την διαπλοκή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων εξέφρασαν το βράδυ της Παρασκευής την έντονη αγανά...
22:49 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Φοινικούντα: «Όταν τελειώσει αυτό, θα δεις τι έχεις να πάθεις» έλεγε ο ανιψιός στην ξαδέλφη του πριν συλληφθεί – Το τρίτο πρόσωπο με την πολυτελή ζωή και τα κότερα

Να καταλήξει με βεβαιότητα στο πρόσωπο που πάτησε τη σκανδάλη και διέπραξε τις 2 δολοφονίες στ...
22:44 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Εν αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια το Σάββατο – Η διαμαρτυρία με σανό στη Λάρισα και η κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση με αντιπροσωπεία των αγροτών στο...
22:19 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πυρομαχικό υλικό κατά τη διάρκεια εργασιών στο λιμάνι

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή για τον εντοπισμό οξειδωμένου πυρομαχ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα