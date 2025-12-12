Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πυρομαχικό υλικό κατά τη διάρκεια εργασιών στο λιμάνι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή για τον εντοπισμό οξειδωμένου πυρομαχικού υλικού (πιθανόν οβίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου) κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα, του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το πυρομαχικό υλικό (οβίδα διαστάσεων 30 εκατοστών) εναποτέθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου παραμένει φυλασσόμενο.

Από τη Λιμενική Αρχή αποκλείστηκε το σημείο και παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς για τις δικές της ενέργειες.

