Το να αναγνωρίσεις πότε έχεις βρει το σωστό άτομο μπορεί να είναι δύσκολο. Όσο κι αν προσπαθούμε, μερικές φορές μπερδεύουμε έναν καρμικό σύντροφο με μία «αδελφή ψυχή». Μπορεί να υπάρχει κάτι στο άτομο ή στην κατάσταση που να μοιάζει σχεδόν σωστό, αλλά κάτι δεν θα ταιριάζει. Αντί να κατηγορείτε τον εαυτό σας, μπορείς να στραφείτε στην αριθμολογία για να καταλάβετε πώς θα αναγνωρίσετε τον προορισμένο σας έρωτα.

Όλοι είναι γραφτό να βρουν την αγάπη, είναι απλώς θέμα χρόνου και τρόπου. Ευτυχώς, η αριθμολογία μπορεί να σας δώσει ενδείξεις για το είδος της αγάπης που σας είναι γραφτό να ζήσετε και τι μπορείτε να περιμένετε από τον άνθρωπο που προορίζεται για εσάς, απλώς κοιτάζοντας την ημερομηνία γέννησής σας.

Σύμφωνα με ειδικούς και αριθμολόγους, το είδος της αγάπης που είναι γραφτό για εσάς εξαρτάται από την ημερομηνία γέννησής σας. Κάθε ημερομηνία εκπέμπει μια μοναδική «ρομαντική συχνότητα» που βοηθά στην προσέλκυση της αδελφής ψυχής σας.

Αριθμολογία: Ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος για εσάς, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας

Γεννημένοι την 1η, 10η, 19η ή 28η: Τολμηρή Αγάπη

Η αριθμολογία λέει ότι ο αριθμός ένα συνδέεται με όσους από εσάς έχετε γεννηθεί την 1η, 10η, 19η και 28η του μήνα. Το να γιορτάζετε τα γενέθλιά σας σε μία από αυτές τις ημερομηνίες σας κάνει ακλόνητους ηγέτες και πρωτοπόρους, άτομα που δεν χρειάζονται απαραίτητα κανέναν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε αληθινό σύντροφο ζωής.

Η δική σας προορισμένη αγάπη δεν συγκρούεται με την ανεξαρτησία σας, την ελευθερία σας ή την ισχυρή σας θέληση. Είναι γραφτό να είστε με κάποιον που κατανοεί την ανάγκη σας για χώρο. Θα έχει κι εκείνος μια εξίσου δυνατή προσωπικότητα, ώστε να μην φοβάται ή να μην αποθαρρύνεται από την έντονη παρουσία σας — η αυτοπεποίθησή του θα ταιριάζει με τη δική σας.

Και παρόλο που είστε καλά και μόνοι σας, θα θέλετε να μοιράζεστε τις περιπέτειές σας έχοντας τον σύντροφό σας στο πλευρό σας.

Γεννημένοι τη 2η, 11η, 20ή ή 29η: Συμπονετική Αγάπη

Γεννημένοι στις 2, 11, 20 ή 29 του μήνα; Τα γενέθλιά σας αντιπροσωπεύουν το νούμερο δύο στην αριθμολογία, έναν κυκλοθυμικό αλλά διαισθητικό αριθμό. Η διατήρηση της συναισθηματικής και διαισθητικής σας ισορροπίας είναι σημαντική, καθώς μπορεί να είστε άτομα με ιδιοσυγκρασία. Το να βρίσκεστε σε μια ασταθή σχέση μπορεί εύκολα να σας αποσυντονίσει.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα ραντεβού με λάθος άτομα, καθώς αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή σας. Αλλά έτσι θα ξέρετε επίσης αν ένας εραστής είναι γραφτό να είναι μαζί σας: σας κάνει να νιώθετε γαλήνη. Το είδος της αγάπης που προορίζεστε να έχετε είναι ασφαλές, σίγουρο και σταθερό. Δεν υπάρχει περιττό δράμα ή δισταγμός, επειδή η αδελφή ψυχή σας είναι συντονισμένη στις σκέψεις και τα συναισθήματά σας.

Γεννημένοι την 3η, 12η, 21η ή 30ή: Επεκτατική Αγάπη

Χρειάζεστε κάποιον που θα σας κρατάει σε εγρήγορση αν τα γενέθλιά σας πέφτουν στις 3, 12, 21 ή 30 του μήνα. Η ημερομηνία γέννησής σας αντιπροσωπεύει το νούμερο τρία στην αριθμολογία, που είναι μια δυναμική και ζωντανή ενέργεια. Επειδή είστε περίεργες, πνευματικές ψυχές, τείνετε να βαριέστε μάλλον γρήγορα αν κάποιος ή κάτι δεν μπορεί να κρατήσει την προσοχή σας.

Ο έρωτας δεν αποτελεί εξαίρεση, αφού είστε προορισμένοι να βρείτε μια αδελφή ψυχή που ανάβει και διατηρεί το ενδιαφέρον σας. Θα καταλάβετε πότε έχετε βρει τον έρωτα που σας αξίζει, όταν δεν βαριέστε ποτέ να βρίσκεστε γύρω από αυτό το ξεχωριστό άτομο. Θα έχει πάντα κάτι διασκεδαστικό και φρέσκο να προσφέρει, κι έτσι θα καταλάβετε ότι είναι γραφτό να γίνει.

Γεννημένοι την 4η, 13η, 22η ή 31η: Γειωμένη Αγάπη

Οι χάρες και οι πράξεις ευγένειας, είναι οι γλώσσες της αγάπης σας αν έχετε γεννηθεί στις 4, 13, 22 ή 31 του μήνα. Αυτές οι ημερομηνίες γέννησης ευθυγραμμίζονται με το τέσσερα της αριθμολογίας, κάτι που υποδηλώνει ότι είστε πρακτικά άτομα που σας αρέσει να έχετε κάτι να επιδείξετε από τη σκληρή δουλειά σας. Μπορεί να ακούγεται λίγο υλιστικό, αλλά πρέπει να βρείτε έναν φροντιστή.

Η αγάπη που υποτίθεται ότι θα βρείτε έχει μια απτή διάσταση, γιατί η αδελφή ψυχή σας θα εργάζεται πάντα σκληρά για να δείξει πόσο νοιάζεται. Είτε πρόκειται για ένα προσεγμένο δώρο χωρίς ιδιαίτερο λόγο είτε για την εκτέλεση της αγγαρείας που αντιπαθείτε περισσότερο, ο ένας αληθινός σας έρωτας θα σας δείχνει πάντα τα συναισθήματά του μέσω των πράξεών του.

Γεννημένοι την 5η, 14η ή 23η: Περιπετειώδης Αγάπη

Τοποθετούνται τα γενέθλιά σας στις 5, 14 ή 23 του μήνα; Αν ναι, ενσαρκώνετε το πέντε της αριθμολογίας, που σημαίνει ότι είστε άτομα με υψηλή ενέργεια και θάρρος. Είστε γνωστοί για την περιέργεια και την αποφασιστικότητά σας, καθώς δεν φοβάστε να κυνηγήσετε τις φιλοδοξίες σας. Ως φιλόδοξα άτομα, μπορεί να νιώθετε ότι η εύρεση του έρωτα είναι μία από τις κατακτήσεις σας.

Ο έρωτας προορίζεται να είναι ένα συναρπαστικό κυνήγι. Μόλις πιάσετε τον έναν αληθινό σας έρωτα, θα καταλάβετε αν είναι γραφτό να γίνει αν αυτό το άτομο συνεχίσει να σας προκαλεί. Ξέρετε πότε έχετε βρει έναν μοιραίο έρωτα επειδή εσείς και ο σύντροφός σας δεν θα κουράζεστε ποτέ να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο να γίνεται καλύτεροι.

Γεννημένοι την 6η, 15η ή 24η: Φροντιστική Αγάπη

Σύμφωνα με την αριθμολογία, όσοι γεννήθηκαν στις 6, 15 και 24 του μήνα είναι γνωστοί ως ευγενικά άτομα, προσανατολισμένα στις σχέσεις, επειδή ενσαρκώνουν την ενέργεια του αριθμού έξι. Ως «εξάρες», εργάζεστε σκληρά για να διατηρήσετε τις συνδέσεις σας. Ο έρωτας δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, γιατί είστε προορισμένοι να είστε με κάποιον που είναι παρών όπως κι εσείς.

Δεν θα νιώσετε ποτέ ξανά μόνοι ή χωρίς υποστήριξη μόλις βρείτε την αδελφή ψυχή σας. Αυτό το άτομο θα είναι πάντα εκεί για να σας πιάσει όταν πέφτετε και να σας ανεβάζει το ηθικό όταν είστε πεσμένοι, ακριβώς όπως κάνετε πάντα κι εσείς για όλους τους άλλους. Να ξέρετε ότι προορίζεστε να βρείτε μια στοργική, συμπονετική ερωτική σχέση.

Γεννημένοι την 7η, 16η ή 25η: Υπερβατική Αγάπη

Τι έχετε μάθει στον έρωτα; Ως άτομα γεννημένα στις 7, 16 ή 25 του μήνα, γνωρίζετε καλά ότι η ζωή σας είναι γεμάτη πνευματικά και καρμικά μαθήματα, επειδή η ημερομηνία γέννησής σας αντιπροσωπεύει το επτά στην αριθμολογία. Ίσως έχετε περάσει από σοβαρή εσωτερική δουλειά βγαίνοντας ραντεβού με καρμικούς συντρόφους. Αν και δεν ήταν εύκολο, ξέρετε ότι αυτό σας έχει προετοιμάσει για τον έρωτα που σας αξίζει.

Η εύρεση της αδελφής ψυχής σας θα μοιάζει με επιβράβευση. Δεν μένει τίποτα άλλο να μάθετε ή να ανησυχείτε, γιατί η αδελφή ψυχή σας δεν είναι άλλο ένα μάθημα. αντιπροσωπεύει το επιστέγασμα όλης της σκληρής δουλειάς σας για να βρείτε την αληθινή αγάπη και να είστε σε μια υγιή σχέση.

Γεννημένοι την 8η, 17η ή 26η: Αφοσιωμένη Αγάπη

Θα είστε πλούσιοι σε αγάπη αν τα γενέθλιά σας είναι στις 8, 17 ή 26 του μήνα. Αυτές οι ημερομηνίες γέννησης ευθυγραμμίζονται με τον αριθμό οκτώ στην αριθμολογία. Το οκτώ αντιπροσωπεύει την αφθονία, τον πλούτο και τη γενναιοδωρία — όλα πράγματα που μπορείτε να προσβλέπετε ότι θα βιώσετε μόλις βρείτε την αληθινή αγάπη.

Μέχρι τότε, ίσως χρειαστεί να μάθετε πώς να παίρνετε τόσα όσα δίνετε. Μόλις μάθετε αυτό το μάθημα, προορίζεστε να βρείτε έναν εραστή που θα σας προσφέρει τον κόσμο. Ό,τι θέλετε, θα το έχετε. Θα σας δώσουν μια άφθονη ζωή, αλλά να έχετε κατά νου ότι η αφθονία ποικίλλει. Ανεξάρτητα από αυτό, δεν θα στερηθείτε ποτέ όταν βρείτε την αδελφή ψυχή σας.

Γεννημένοι την 9η, 18η ή 27η: Βαθιά Αγάπη

Όσοι από εσάς έχετε γεννηθεί στις 9, 18 και 27 του μήνα ανήκετε σε ψυχές που συνδέονται με τον αριθμό εννέα της αριθμολογίας. Ως μυστηριώδεις και αλτρουιστικές προσωπικότητες, καθοδηγείστε από τη διαίσθησή σας. Το ανώτερο εαυτό σας και η πνευματική σας ομάδα παίρνουν πάντα τις αποφάσεις, γι’ αυτό και γνωρίζετε αν έχετε βρει το μοιραίο σας ταίρι, επειδή το σύμπαν θα το επιβεβαιώσει.

Μπορεί ήδη να το γνωρίζετε βαθιά μέσα σας, αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό. Να περιμένετε ασταμάτητα σημάδια, μηνύματα, όνειρα και πολλά ακόμη που προέρχονται από το ανώτερο εαυτό σας και τους πνευματικούς σας οδηγούς.

Εμπιστευθείτε ότι το σύμπαν θα μιλήσει όταν θα έχετε συναντήσει το κατάλληλο άτομο, γιατί το σύμπαν και ο πνευματικός κόσμος συνωμοτούν για να σας βοηθήσουν να συναντήσετε την αδελφή ψυχή σας.