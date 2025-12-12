Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ άλλαξε – Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία τους βγάζουν ψεύτες»

«Το Ε.Σ.Υ. άλλαξε και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα και τους βγάζουν ψεύτες» τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς -όπως αναφέρει- τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν στο διαδίκτυο ψευδή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι απεντάσσονται κατασκευαστικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάπτυξης και ότι σταματά το Ακτινοθεραπευτικό του «Σωτηρία»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Επειδή διάβασα χθες ένα ψευδές άρθρο στην “Εφημερίδα των Συντακτών” για το ότι δήθεν απεντάσσονται πολλά από τα κατασκευαστικά μας έργα στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας από το ΤΑΑ (στην εφημερίδα και στον συντάκτη της έστειλα όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτά είναι ψέματα), αλλά ξαφνικά και σήμερα στο ” e-tetRadio” διάβασα μία ακόμη ψευδέστατη ανάρτηση, ότι δήθεν σταμάτα το Ακτινοθεραπευτικό του «Σωτηρία» λόγω απένταξής του από το ΤΑΑ (μα που βρίσκουν και γράφουν τέτοια ψέματα και δεν ντρέπονται δεν μπορώ να καταλάβω!), σας παραθέτω τα στοιχεία της πορείας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το Υπουργείο Υγείας.

Όχι μόνον δεν χάνουμε έργα αλλά έχουμε επιτύχει και αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου η οποία ανέρχεται τα τελευταία δύο χρόνια ανέρχεται στα +288.106.621 ευρώ. Με λίγα λόγια απλά και κατανοητά πετύχαμε αύξηση κατά σχεδόν 20% επί του αρχικού μας προυπολογισμού από όταν ξεκίνησε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έτος 2021.

Αυτό πραγματοποιήθηκε χάρη στη μεγάλη απορροφητικότητα και πρόοδο στην υλοποίηση των έργων που καταφέραμε και μας επέτρεψε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα κονδύλια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να έχετε μία ιδέα το 2024 είχαμε στόχο πληρωμών για το ΤΑΑ συνολικά ως Υπουργείο Υγείας 234.000.000€ και ξεπεράσαμε τα 401.000.000 και το 2025 με στόχο 500.000.000€ ήδη έχουμε ξεπεράσει σε πληρωμές τα 600.000.000€. Είμαστε το πρώτο αναλογικά σε απορρόφηση Υπουργείο του Ελληνικού Κράτους.

Τα έργα για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό τουλάχιστον 80 (θα φθάσουμε στα 93) Νοσοκομείων και 156 (θα φθάσουμε τελικά στα 168) Κέντρων Υγείας προχωρούν ταχύτατα και το ένα μετά το άλλο παραδίδονται προς χρήση στους Έλληνες πολίτες. Το ίδιο και για τον ιατροτεχνολογικό τους εξοπλισμό. Όλα προχωρούν κανονικά.

Ειδικά όμως τα Προγράμματα Προληπτικών Εξετάσεων και Πρ συμπτωματικού Ελέγχου έχουν μέχρι σήμερα ωφελήσει εκατομμύρια συμπολίτες μας και αυξάνονται επίσης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Υγεία είναι εντυπωσιακός παρέχοντας ασύλληπτες για πριν από λίγα χρόνια διευκολύνσεις τόσο στους ασθενείς όσο και στους επαγγελματίες υγείας, κατατάσσοντας την χώρα μας στη πρωτοπορία της Ευρώπης. Οι Έλληνες πολίτες γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται με μία απλή εφαρμογή από το κινητό τους ή με ένα απλό τηλέφωνο στο 1566.

Η λίστα αναμονής άνω των τεσσάρων μηνών για πραγματοποίηση τακτικού χειρουργείου έχει μειωθεί κατά 86,5% χάρη στο μέτρο των Δωρεάν Απογευματινών Χειρουργείων (άλλη μεταρρύθμιση επί θητείας μου για την οποία με κατηγορούσαν).

Με το επενδυτικό clawback τέλος υλοποιούνται επενδύσεις συνολικού ύψους άνω του 1.000.000.000€ και ταυτόχρονα δημιουργούνται 15.000 νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας στον φαρμακευτικό κλάδο.

Όλα τα παραπάνω αλλά και πολλά ακόμα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΤΑΑ συνιστούν μια πραγματική επανάσταση για το σύστημα υγείας μας. Το Ε.Σ.Υ. άλλαξε και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα και τους βγάζουν ψεύτες. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να παράγουμε έργο το οποίο θα μείνει στην Κοινωνία και στην Πατρίδα μας για δεκαετίες.