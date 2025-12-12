Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων ήταν δεσμευμένα από την Τυχεροπούλου από το 2022

Σύνοψη από το

  • Νέα πρόσωπα συνελήφθησαν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρεται να είχαν ισχυρές διασυνδέσεις με κομματικά πρόσωπα και πολιτικούς μηχανισμούς. Πρόκειται για την πέμπτη υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
  • Τα ΑΦΜ 15 κατηγορουμένων είχαν δεσμευτεί από την κ. Τυχεροπούλου το 2022, αλλά αποδεσμεύτηκαν το 2023 από τη διοίκηση Μπαμπασίδη επί υπουργίας Λευτέρη Αυγενάκη.
  • Ένα αγροτοσυνδικαλιστικό στέλεχος φέρεται να δημιούργησε δικό του ΚΥΔ, αποκτώντας τη δυνατότητα να βλέπει πληρωμές και να «κάνει τα κουμάντα του» στο πλαίσιο του εθνικού αποθέματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων ήταν δεσμευμένα από την Τυχεροπούλου από το 2022

Ισχυρές διασυνδέσεις με κομματικά πρόσωπα και πολιτικούς μηχανισμούς φέρεται να είχαν κάποια από τα 15 πρόσωπα που συνελήφθησαν σήμερα κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Κρήτη για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την πέμπτη υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η δεύτερη που αφορά σε συνεταιρισμούς.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών, η οποία σε ανακοίνωσή της παραπέμπει σε παλιότερα κριτήρια που είχε θέσει και με αυτά είχε θέσει εκτός ηγεσίας της τον φερόμενο εγκέφαλο της υπόθεσης.

Τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων ήταν δεσμευμένα από την Τυχεροπούλου από το 2022

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων ήταν δεσμευμένα από την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία ήταν στο δικαστήριο σήμερα, διεκδικώντας πίσω τη θέση της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το τέλος του 2022. Αποδεσμεύτηκαν το 2023 από τη διοίκηση που διαδέχθηκε τον κ. Σημανδράκο, δηλαδή τη διοίκηση Μπαμπασίδη επί υπουργίας Λευτέρη Αυγενάκη. Η κ. Τυχεροπούλου δεν έχει επιβαρύνει τον κ. Αυγενάκη με αυτό, λέει όμως ότι η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ακολούθησε τον Σημανδράκο έδωσε εντολή να αποδεσμευθούν αυτά τα ΑΦΜ».

Και πρόσθεσε: «Ενώ το συγκεκριμένο στέλεχος – αγροτοσυνδικαλιστικό – ήταν στην Ένωση Συνεταιρισμών Ηρακλείου έφτιαξε δικό του ΚΥΔ. Γιατί έφτιαξε δικό του ΚΥΔ; Διότι μέσω αυτού είχε τη δυνατότητα να βλέπει ποιος έχει πληρωθεί και ποιος δεν έχει και αναλόγωςνα κάνει τα κουμάντα του, σύμφωνα με τη δικογραφία. Η δικογραφία αφορά την ιστορία του εθνικού αποθέματος. Δηλαδή, έβρισκαν αγρότες και κτηνοτρόφους που χρειάζονταν κάτι για να πληρωθούν και τους εντάσσανε σε αυτό το λεγόμενο εθνικό απόθεμα».

Τα ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων) είναι πιστοποιημένα κέντρα που βοηθούν αγρότες και πολίτες στην ηλεκτρονική υποβολή αγροτικών δηλώσεων, λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι για τις υπηρεσίες του gov.gr, χρησιμοποιώντας κωδικούς TAXISnet.

Ο ρόλος του στις υποκλοπές

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλογλου «ο συγκεκριμένος αγρότης – συνδικαλιστής παίζει ρόλο και στην υπόθεση των επισυνδέσεων. Ακούγεται ένας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει σε έναν σύμβουλο, αγροτικό σύμβουλο, ότι αυτός έχει κάνει 800 τέτοια».

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής είχε πρόσβαση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. « Μέχρι το 2014 η τοπική αυτοδιοίκηση έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να βρίσκουν βοσκίσιμες εκτάσεις. Αυτή είναι μία πλευρά που μελετάται ακόμα από την αστυνομία”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σοβαροί λόγοι που πρέπει να βάλετε παπλωματοθήκη απόψε πριν κοιμηθείτε

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

Χατζηδάκης: Ο προϋπολογισμός του 2026 θα συνδυαστεί με σημαντικές μεταρρυθμίσεις – Τι είπε για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Συνολικά 290 νέες θέσεις οδηγών στην ΟΣΥ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:42 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ληστής σπάει τη βιτρίνα καταστήματος με καπάκι φρεατίου

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως, από την στιγμή που ένας άνδρας, φορώντας κουκούλα, κρατά ένα...
20:23 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης με το τεχνικό κλιμάκιο – «Το κλίμα ήταν θετικό»

Τον «γόρδιο δεσμό» της ανακατανομής των βοσκοτόπων και της επανέναρξης των πληρωμών στην Κρήτη...
19:35 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Σπάρτη: Κλείνουν παλαιά και νέα εθνική οδό το Σάββατο οι αγρότες της Λακωνίας

Οι αγρότες της Λακωνίας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψη...
19:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε από καρκίνο ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το σπέρμα του Δανού δότη – Νοσεί και το αδελφάκι του

Τραγική τροπή παίρνει η υπόθεση με το σπέρμα δότη από την Δανία, που ήταν εν αγνοία του φορέας...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα