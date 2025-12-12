Ουκρανία: Στις φλόγες τουρκικό πλοίο στην Οδησσό από επίθεση ρωσικού drone – Πώς εκμεταλλεύτηκε την περίσταση ο Ερντογάν στην συνάντηση με τον Πούτιν

Ένα τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, στην Οδησσό, στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Cenk Denizcilik, η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, ενώ ο πρόεδρος Ερντογάν κάλεσε τον πρόεδρο Πούτιν να σταματήσουν οι επιθέσεις στα λιμάνια και σε άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας αποτελούν στόχους και της Ουκρανίας και της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι δύο χώρες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ενεργειακές ανάγκες λόγω χειμώνα και να πλήξουν τα έσοδα από την διακίνηση πετρελαίου ή ενέργειας, τομέας που αφορά κυρίως την Ρωσία.

Η διαχειρίστρια εταιρεία τόνισε ότι το πλοίο CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού στο Καράσου και της Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό του, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία ρυμουλκά πλοία και ομάδες πυρόσβεσης του λιμανιού αργότερα προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο.

Λίγο νωρίτερα δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανικής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση. Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο. Μία από τις πηγές αναγνώρισε το πλοίο ως το CENK T.

A blow to Ukraine’s “shadow energy” sector: a missile struck a Turkish vessel carrying AKSA power generators in Odesa. A ballistic missile struck a vessel belonging to the Turkish company Cenk RoRo, carrying containerized generators.

RVvoenkor pic.twitter.com/UL71KxK8eT — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 12, 2025

Η συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν

Νωρίτερα, η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας είχε αναφέρει επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα, Παρασκευή, συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιτστάν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε πολύτιμες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και πρότεινε να εφαρμοστεί κατ’ αρχάς μια περιορισμένη εκεχειρία για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια. Ο ίδιος είπε ότι οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν κυρίως αυτές που σημειώνονται στην Ζώνη Εκμετάλλευσης της Τουρκίας.

🇹🇷 I 🇷🇺 Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the International Peace and Trust Forum in Turkmenistan’s capital Ashgabat https://t.co/2oLb2Oj4jY ⤵️ pic.twitter.com/a8t9P5pjjg — Anadolu English (@anadoluagency) December 12, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και επανέλαβε ότι η χώρα του προσφέρεται να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των εμπόλεμων μερών σε οποιαδήποτε σύνθεση κι αν γίνουν αυτές.

Σύμφωνα με πηγές της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκε και το θέμα της δέσμευσης των ρωσικών κεφαλαίων από την ΕΕ. Στη συνάντηση, αξιολογήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, οι εξελίξεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη και και τη Συρία, καθώς και η κατάσταση στον νότιο Καύκασο.

Το «Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας» πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επέτειο της «μόνιμης ουδετερότητας» που έχει κηρύξει στο καθεστώς του Τουρκμενιστάν και συμμετέχουν σε αυτό αρχηγοί διάφορων κρατών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ρωσία, αλλά και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν παρέστησαν από την τουρκική πλευρά οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Χαλίτ Γιερεμπακάν.

Οι επιθέσεις σε 2 λιμάνια της επαρχίας Οδησσού

Η Ρωσία επιτέθηκε με drones και πυραύλους σε δύο ουκρανικά λιμάνια στην νότια επαρχία της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε ένα μη στρατιωτικό πλοίο υπό τουρκική σημαία και τραυματίζοντας τουλάχιστον ένα άτομο, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

«Η επίθεση είχε στόχο την μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία. Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που παρέχουν μεταφορά τροφίμων και φορτίων για τις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο Ολέκσι Κουλέμπα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές σήμερα σε ένα μη στρατιωτικό πλοίο στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, στην Οδησσό, της Ουκρανίας.

Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε πως το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από την πυραυλική επίθεση.