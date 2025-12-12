Τι ειπώθηκε στη συνάντηση αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης με το τεχνικό κλιμάκιο – «Το κλίμα ήταν θετικό»

Τον «γόρδιο δεσμό» της ανακατανομής των βοσκοτόπων και της επανέναρξης των πληρωμών στην Κρήτη, προσπάθησε να κόψει η πολυμελής αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων που συναντήθηκε στο Μέγαρο Μποδοσάκη, για δεύτερη φορά σήμερα, σε τεχνικό πια επίπεδο, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το επόμενο 48ωρο χαρακτηρίζεται καθοριστικό για τις όποιες εξελίξεις δρομολογηθούν στην κατεύθυνση των πληρωμών, που πάντως οι Κρητικοί ξεκαθάρισαν ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα, δηλαδή πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αρναουτάκης: Θετικό το κλίμα

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναιουτάκης, με πρωτοβουλία του οποίου έκλεισαν τα ραντεβού στην Αθήνα, επισήμανε στην ιστοσελίδα ότι το κλίμα ήταν θετικό σήμερα και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνονται προσπάθειες ώστε να δοθεί λύση. Επισήμανε σε κάθε περίπτωση ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στη φετινή χρονιά.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου, Γιάννης Γλεντζάκης, εξερχόμενος από τη συνάντηση δήλωσε ότι σε αντίθεση με τη χθεσινή ημέρα που, όπως είπε ήταν απογοητευμένος καθώς «οι Κρητικοί αντιμετωπίστηκαν ως ψεύτες», σήμερα η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

«Σήμερα αντιλήφθηκαν στην Αθήνα ότι πήγαμε οργανωμένοι, με συγκεκριμένες προτάσεις για να βρεθούν λύσεις. Παρουσιάσαμε θέσεις που μπορεί να προχωρήσουν, ώστε κι ο Κρητικός αγρότης και κτηνοτρόφος να μπορέσει να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του και να αρθεί η αδικία σε βάρος του νησιού μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Τους είπαμε ότι δεν μπορεί να περιμένουμε πάλι για 2-3 μήνες και ότι άμεσα θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις από την ΕΕ και οι πληρωμές να γίνουν τις επόμενες ημέρες», σημείωσε ο κ. Γλεντζάκης, εξηγώντας ότι δόθηκε ένα περιθώριο 2-3 ημερών.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι σήμερα ο ίδιος αισθάνεται συγκρατημένα αισιόδοξος και βλέπει μια ακτίνα φωτός αναμένοντας τα νεότερα από τις Βρυξέλλες.

Η Κρητική αντιπροσωπεία ζήτησε να επιτραπεί φέτος στους παραγωγούς της Κρήτης να ενεργοποιήσουν όλα τους τα δικαιώματα και από την επόμενη χρονιά να υπάρξει νέα ρύθμιση για να γίνει ανακατανομή βοσκοτόπων στο νησί, κάτι που οι τεχνοκράτες των αρμοδίων υπουργείων είπαν ότι θα εξετάσουν σε συνεννόηση πάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τον πρώτο λόγο.

Χθες, οι κτηνοτρόφοι παρουσίασαν αναλυτικά τα αιτήματα τους, ενώ έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι αυτά θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και βάσει των δυνατοτήτων που υπάρχουν, θα δοθούν απαντήσεις αφού ξεπεραστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν με το νέο μεταβατικό στάδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.