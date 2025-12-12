Πιέσεις στην Ευρώπη για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Το «μασάζ» Κόστα στους Ευρωπαίους ηγέτες και οι αντιδράσεις

Σειρά επαφών, με επιστολές και τηλεφωνήματα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες έχει αναλάβει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης στην Ουκρανία, αλλά τα εμπόδια είναι πολλά και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας δείχνει άκαμπτος.

Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Κόστα με ηγέτες της ΕΕ αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημείωνε ότι «πρέπει να μετατρέψουμε τη δέσμευση σε πραγματικότητα» για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας». Ο Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι: «Προετοιμάζω το επερχόμενο EUCO στις τηλεφωνικές συνομιλίες μου με τους ηγέτες.

Μαζί έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές συναντήσεις στο παρελθόν – και θα αντιμετωπίσουμε κι άλλες. Και είμαστε και πάλι έτοιμοι να προσφέρουμε λύσεις. Στις προπαρασκευαστικές συνομιλίες μου με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα σαφές μήνυμα ξεχωρίζει: τον Οκτώβριο δεσμευτήκαμε να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πραγματικότητα».

Η αντίδραση Φίτσο

Ωστόσο η αποστολή του Κόστα συναντά εμπόδια. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, με ανάρτησή του στο Χ, έκανε γνωστό ότι απέστειλε επιστολή απάντησης στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες θα πρέπει να συμφωνήσουν στον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας, με την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων να βρίσκεται στο τραπέζι.

Όπως έγραψε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, «τον σέβομαι απόλυτα, αλλά ενώ μιλούσε για χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγώ επαναλάμβανα συνεχώς την παράλογη, καθημερινή δολοφονία εκατοντάδων έως χιλιάδων Ρώσων και Ουκρανών. Αν για τη Δυτική Ευρώπη η ζωή ενός Ρώσου ή ενός Ουκρανού αξίζει τα λεφτά, δεν θέλω να είμαι μέρος μιας τέτοιας Δυτικής Ευρώπης».

Ο Φίτσο τόνισε ότι δεν θα οπισθοχωρήσει από τις θέσεις του παρά την εμμονή του Αντόνιο Κόστα, που έχει δηλώσει ότι οι ηγέτες δεν θα φύγουν από το Συμβούλιο αν δεν αποφασίσουν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Είπα στον Α. Κόστα ότι δεν θα υποστηρίξω τίποτα, ακόμα κι αν χρειαστεί να καθίσουμε στις Βρυξέλλες μέχρι την Πρωτοχρονιά, το οποίο θα οδηγούσε σε υποστήριξη των στρατιωτικών δαπανών της Ουκρανίας. Είμαι έτοιμος, ως πρωθυπουργός της Σλοβακικής Δημοκρατίας, να υποστηρίξω την Ουκρανία στην ανοικοδόμηση, βάσει διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Σλοβακίας και της Ουκρανίας, αλλά απορρίπτω την άσκοπη δολοφονία».

Ο κ. Φίτσο έκανε γνωστό ότι την επιστολή του την κοινοποίησε και στους ηγέτες της ΕΕ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)