Κτηνωδία στην Ανάβυσσο: Πυροβόλησαν και σκότωσαν μεσογειακή φώκια στο Μαύρο Λιθάρι – ΦΩΤΟ

  • Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία του Μαύρου Λιθαριού στην Ανάβυσσο, φέροντας τραύματα από σφαίρες. Πρόκειται για ενήλικη αρσενική φώκια που έχασε τη ζωή της από κυνηγετικό όπλο.
  • Τη νεκρή φώκια ανακάλυψαν ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, οι οποίοι ενημέρωσαν τη «MOm Greece» που επιβεβαίωσε την ηθελημένη θανάτωση του ζώου.
  • Η «MOm Greece» έκανε λόγο για «εγκληματική πράξη» και κατέθεσε άμεσα σχετική αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.
Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία του Μαύρου Λιθαριού στην Ανάβυσσο. Το θηλαστικό έφερε τραύματα από σφαίρες.

Τη νεκρή μεσογειακή φώκια ανακάλυψαν ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τα οποία με τη σειρά τους ενημέρωσαν τη «MOm Greece», την Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας.

Όπως γίνεται γνωστό, πρόκειται για ενήλικη αρσενική φώκια, που έχασε τη ζωή της από κυνηγετικό όπλο.

Σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook, η «MOm Greece», αφού κοινοποίησε φωτογραφίες του νεκρού θηλαστικού, μιλά για «εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού».

Η ανάρτηση της Εταιρείας για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας

«Μια εξαιρετικά θλιβερή εικόνα αντίκρισαν τα μέλη της MOm την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ εντόπισαν μια νεκρή μεσογειακή φώκια στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου και ενημέρωσαν άμεσα την οργάνωσή μας.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια – ένα ενήλικο αρσενικό άτομο – είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση κυνηγετικού όπλου. Μια εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού.

Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις και τη συλλογή υλικού, κατατέθηκε άμεσα σχετική αναφορά στο αρμόδιο για την περιοχή Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση:

Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας.
Τέτοιες ενέργειες – έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία – προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος».

Για το περιστατικό κατατέθηκε αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

ΝΕΚΡΗ ΦΩΚΙΑ

 

19:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε από καρκίνο ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το σπέρμα του Δανού δότη – Νοσεί και το αδελφάκι του

Τραγική τροπή παίρνει η υπόθεση με το σπέρμα δότη από την Δανία, που ήταν εν αγνοία του φορέας...
19:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου – Δείτε τον πίνακα

Ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα μας, το μεσημέρι της Παρασκευή...
18:50 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Ανήλικος τραυμάτισε γυναίκα αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ανήλικο και μία αστυνομικό στο Ηράκλειο, το βράδυ της Π...
18:35 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: «Θα σας καθαρίσω» – Καταδικάστηκε 51χρονος που χτύπησε την γυναίκα και την κόρη του με πατερίτσα

Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, με εκτιτέο έναν μήνα, καταδικάστηκε σήμερα από το Αυτόφ...
