Σερ: Απάντησε στις φήμες περί γάμου με τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

Σύνοψη από το

  • Τις φήμες που τη θέλουν να παντρεύεται με τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της διέψευσε η Σερ, μέσω του εκπροσώπου της.
  • Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της Σερ ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδια για γάμο στο μέλλον της».
  • Η σχέση της Σερ με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2022, με την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί να πραγματοποιείται τον Μάρτιο του 2023.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Σερ, Αλεξάντερ Έντουαρντς
Πηγή: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Τις φήμες που τη θέλουν να παντρεύεται με τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της διέψευσε η Σερ, μέσω του εκπροσώπου της.

Πολλά δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η διάσημη τραγουδίστρια σκοπεύει να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς λίγο πριν από τα 80ά της γενέθλια, τα οποία θα γιορτάσει τον Μάιο, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει!

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της Σερ μίλησε στο Gossip List ξεκαθαρίζοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδια για γάμο στο μέλλον της».

Η σχέση της Σερ με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2022 και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2023 ακολούθησε η πρώτη εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί στο fashion show του οίκου Versace.

 

