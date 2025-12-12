Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ληστής σπάει τη βιτρίνα καταστήματος με καπάκι φρεατίου

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως, από την στιγμή που ένας άνδρας, φορώντας κουκούλα, κρατά ένα καπάκι από φρεάτιο με το οποίο σπάει βιτρίνα καταστήματος στα Σεπόλια, για να το ληστέψει.

Όπως καταγράφεται, τα γυαλιά από την βιτρίνα του καταστήματος, πέφτουν πάνω στον ληστή. Στη συνέχεια, ο άνδρας μπήκε στην καφετέρια και αφού πήγε στο ταμείο και πήρε τα χρήματα που βρήκε μέσα κατευθύνθηκε προς το ψυγείο για να πάρει και κάποια αναψυκτικά, ενώ αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής στα Σεπόλια, στην οδό Βορείου Ηπείρου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, είχε γίνει προσπάθεια διάρρηξης άλλες δύο φορές τις τελευταίες μέρες.

Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ: