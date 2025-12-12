ΕΕ: «Παγώνει» επ’ αόριστον τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ η Ρώμη συντάσσεται με το Βέλγιο στον δανεισμό τους στο Κίεβο

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Βρυξέλλες

Η Ιταλία υποστήριξε  το Βέλγιο στην αντίθεσή του προς το σχέδιο της ΕΕ να στείλει 210 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ένα εσωτερικό έγγραφο που είδε το POLITICO, ενώ νωρίτερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει να παραμείνουν επ’ αόριστον παγωμένα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσιζε κάθε έξι μήνες το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα αποφάσισε να μείνουν επ’ αόριστον παγωμένα τα 210 ρωσικά δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο νομικός μηχανισμός για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει ως στόχο να μειώσει την πιθανότητα οι φιλοκρεμλινικές χώρες της Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, να επιστρέψουν τα δεσμευμένα στο έδαφός τους κεφάλαια στη Ρωσία.

Η παρέμβαση της Ρώμης, της τρίτης μεγαλύτερης χώρας της ΕΕ σε πληθυσμό και δικαίωμα ψήφου — λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από μια κρίσιμη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες — υπονομεύει τις ελπίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να οριστικοποιήσει μια συμφωνία σχετικά με το σχέδιο.

Η Επιτροπή πιέζει τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18-19 Δεκεμβρίου, ώστε τα δισεκατομμύρια ευρώ των ρωσικών αποθεμάτων που τηρούνται στο αποθετήριο Euroclear, στο Βέλγιο, να μπορούν να αποδεσμευτούν για να στηρίξουν την οικονομία της Κίεβου, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφοφορία που έγινε σήμερα, Παρασκευή, δεν προδικάζει σε καμία περίπτωση την απόφαση σχετικά με την πιθανή χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αν δηλαδή θα δοθούν στην Ουκρανία, απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο ηγετών.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ παραχώρησαν έκτακτες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατηρήσουν δεσμευμένα 210 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία έως ότου το Κρεμλίνο καταβάλει τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε  η δανική προεδρία του Συμβουλίου.

Ανέφερε ότι οι πρεσβευτές «συμφώνησαν σε μια αναθεωρημένη έκδοση της πρότασης του άρθρου 122 και ενέκριναν την έναρξη γραπτής διαδικασίας για την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου μέχρι αύριο στις 5 μ.μ. περίπου». Η απόφαση ελήφθη με «πολύ σαφή πλειοψηφία».

 

 

 

 

