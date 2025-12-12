Φοινικούντα: «Όταν τελειώσει αυτό, θα δεις τι έχεις να πάθεις» έλεγε ο ανιψιός στην ξαδέλφη του πριν συλληφθεί – Το τρίτο πρόσωπο με την πολυτελή ζωή και τα κότερα

Να καταλήξει με βεβαιότητα στο πρόσωπο που πάτησε τη σκανδάλη και διέπραξε τις 2 δολοφονίες στη Φοινικούντα επιδιώκει η ανακρίτρια Καλαμάτας. Τα νέα δεδομένα της έρευνάς της, θα αξιολογηθούν μαζί με τις επικείμενες απολογίες του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του φίλου του, που συνελήφθησαν την Τετάρτη. Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέες πληροφορίες για την υπόθεση που προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στοιχεία που μέχρι τώρα θεωρούνταν δευτερεύοντα μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» των Αρχών και η έρευνα αναζητά εκ νέου τον πραγματικό ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας. Τι ακριβώς συνέβη μέσα στο γραφείο του ιδιοκτήτη; Πώς και ποιοι βρέθηκαν τελικά στον συγκεκριμένο χώρο; Πού βρίσκονταν την ώρα της δολοφονίας και ποιος πάτησε τη σκανδάλη;

Το πρωί της Παρασκευής, πέρασαν την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του από το Κολωνάκι. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί της Δευτέρας.

Ο ρόλος του ανιψιού

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανιψιός φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο σχέδιο της δολοφονίας, δίνοντας πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα του θείου του, συντονίζοντας τις λεπτομέρειες της επίθεσης, ενώ φέρεται να ήταν εκείνος που μετέφερε τον κατηγορούμενο, που εμφανίζεται ως εκτελεστής, από το σημείο της δολοφονίας στα ΚΤΕΛ.

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρας, τόνισε ότι ο εντολέας του: «Είναι σε σοκ, δεν μπορούμε να μπούμε σε μία επικοινωνία που θα είναι βαθύτερη αναφορικά με την θέση της υπεράσπισης πέρα από το ότι δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώος».

Τα πακιστανικά τηλέφωνα

Οι Αρχές οδηγήθηκαν στον ανιψιό και τον επιχειρηματία εξετάζοντας τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 4 κινητών τηλεφώνων, με αριθμούς από το Πακιστάν, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν μια ημέρα πριν και μια ημέρα μετά τη διπλή δολοφονία.

Στο «μικροσκόπιο» μπήκε και η κίνηση του ανιψιού, να ρευστοποιήσει την περιούσια του αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.

Η μητέρα του ανιψιού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» τόνισε πως «το παιδί μου είναι αθώο και θα αποδειχτεί αυτό στο δικαστήριο. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Ότι ο γιος μου είναι αθώος. Ας λένε ό,τι θέλουν. Όταν έρθει η ώρα, η αλήθεια θα λάμψει».

Την ίδια ώρα, στενός συνεργάτης του ανιψιού, αλλά και του επιχειρηματία αναζητείται από την αστυνομία, ως ο τρίτος ηθικός αυτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τρίτος επιχειρηματίας ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία φέρεται να βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.

Η καταγγελία για τηλεφώνημα του ανιψιού λίγες μέρες πριν τη σύλληψή του – «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

Παράλληλα, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκαλύπτει στο Star το τηλεφώνημα που της έκανε ο άλλοτε αγαπημένος ανιψιός του θύματος.

«Ήταν πολύ ταραγμένος, εκτός εαυτού και μου έλεγε… “εγώ θέλω να γίνει αναπαράσταση για να αποδειχθεί η αθωότητά μου, όμως όταν τελειώσει όλο αυτό θα δεις τι έχεις να πάθεις”. Μου έκανε και ψυχολογικό πόλεμο…», λέει η ανιψιά του θύματος κ. Αμαλία Τομαρά.

«Ήθελε να πάρει την περιουσία και να φύγει… Θα πρέπει να πληρώσει για ό,τι έχει κάνει. Ο θείος μου τον λάτρευε, τον αγαπούσε πολύ» συμπλήρωσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο ρόλος ενός ακόμη ατόμου και το «φιλέτο» της Φοινικούντας

Τον περίεργο ρόλο ενός ακόμη προσώπου που είχε επιρροή και ασκούσε πιέσεις στον κατηγορούμενο, πια, ανιψιό του θύματος, αποκαλύπτει το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια η ανιψιά, πέρα από τα πρόσωπα που ήδη βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, στο σκηνικό «μπαίνει» ακόμη ένα άτομο, που, όπως λέει, είναι μυστηριώδες και ισχυρό.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη περιγράφει έναν άνθρωπο με τεράστια οικονομική άνεση, πολυτελή ζωή και κότερα. Ένα πρόσωπο που, όπως καταγγέλλει, ασκούσε πίεση στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο τα περιζήτητα «φιλέτα» της περιοχής, καθώς το σημείο χαρακτηρίζεται ως «χρυσωρυχείο», ή τα χρήματα από πιθανή πώληση τους.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κρατά στα χέρια της συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα, τα οποία – όπως δηλώνει – σκοπεύει να παραδώσει στις Αρχές. Αυτό που αναζητά και η ίδια, είναι τι είδους σχέση, ακόμα κι οικονομική εξάρτηση, μπορεί να είχε ο ανιψιός με αυτό το πρόσωπο.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Υπενθυμίζεται ότι η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ζήτησε τη σύλληψη του ανιψιού, του επιχειρηματία φίλου του, καθώς και του άλλου επιχειρηματία, βασιζόμενη σε νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της.

«Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε έναν όρο που τον επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Αναφέρει ότι οι ηθικοί αυτουργοί, ο ιδιοκτήτης του μπαρ και ο ανιψιός, με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον αναφερόμενο ως συνεργό να προχωρήσει, τον οποίο όπως λέει το κατηγορητήριο τον γνώριζαν πολύ καλά και είχαν συνεχείς επαφές μαζί του, τον έπεισαν να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δολοφονική πράξη», ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Για τον άνθρωπο που αναζητείται, κατηγορούμενος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, το κατηγορητήριο αναφέρει: «Για το συγκεκριμένο άτομο το κατηγορητήριο λέει ότι τηλεφωνούσε διαρκώς από πακιστανικό τηλέφωνο προς τον αναφερόμενο συνεργό από την προηγούμενη ημέρα που ξεκίνησαν από την Αθήνα, δίνοντάς τους σαφείς εντολές για τον τρόπο που θα πάνε στην Καλαμάτα, πώς θα κινηθούν, πώς θα στοχεύσουν τα θύματα, πώς θα αποχωρήσουν και πώς θα φύγουν».

Ως προς τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου αναφέρει δύο πτυχές. Πρώτον, ότι επικοινωνούσε με τον 22χρονο από τις 5/10 μέσω πακιστανικού που χειριζόταν ο ίδιος αλλά και μέσω του συνεργού του, δίνοντας εντολές για το πώς θα προχωρήσουν στη δολοφονική επίθεση. Επιπλέον, στις 6 του μηνός, μετά τη δολοφονία, ήταν σε συνεχείς επαφές με τη σύντροφο του ανιψιού και με τον ανιψιό για το τι ακριβώς θα καταθέσουν σε σχέση με το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Πύλου.

Στο επίκεντρο η μεγάλη περιουσία και οι καταθέσεις του ανιψιού

Kεντρικό ρόλο στο διπλό φονικό της Φοινικούντας φαίνεται να παίζουν τα οικονομικά συμφέροντα, κυρίως η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ, σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται είναι οι συνεχείς αλλαγές στη διαθήκη του 68χρονου. Σύμφωνα με το Star, υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεχόταν πιέσεις είτε φοβόταν τον ίδιο τον ανιψιό και τις αντιδράσεις του. Σύμφωνα με καταθέσεις, το θύμα φέρεται να είχε χάσει 20.000 ευρώ και είχε υποψιαστεί τον ανιψιό του για τη ζημία.

Στις καταθέσεις του ανιψιού, ο ίδιος αναγνωρίζει στο πρόσωπο ενός 22χρονου τον φερόμενο ως δολοφόνο, ωστόσο η έρευνα της ανάκρισης κατέληξε ότι ο νεαρός δεν ήταν ο εκτελεστής.