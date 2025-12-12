Η απόφαση της ΕΕ να παγώσει επ’ αόριστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και το μυστικό πίσω από τις αντιδράσεις στο να γίνουν δάνειο στην Ουκρανία

Η ΕΕ πάγωσε επ’ αόριστον την Παρασκευή, 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται εντός του μπλοκ, καθώς το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους σε μια κρίσιμη φάση των ειρηνευτικών συνομιλιών που οργανώνονται από τις ΗΠΑ.

Το πάγωμα ανοίγει τον δρόμο για τη λήψη δανείου με εγγύηση τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, ώστε να στηριχθεί η άμυνα της Ουκρανίας, σχολιάζουν οι Financial Times. Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει όμως να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου κρατείται κυρίως το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων. Το Βέλγιο αναμένεται να προβάλει επίσημα τις αντιρρήσεις του στην σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα.

Στο πλευρό του Βελγίου τάχθηκε σήμερα και η Ιταλία διατυπώνοντας αντίστοιχες αντιρρήσεις, ενώ μαζί με την Μάλτα και την Βουλγαρία προτείνουν στην Κομισιόν να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια. Μέσα από ένα αμιγώς ευρωπαϊκό δάνειο, γράφει το Politico.

Ο δισταγμός των Ευρωπαίων να δανείσουν το Κίεβο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναλυτής του Guardian Ρόμπιν Γουίλσον σημειώνει πως η άποψη του Timothy Garton Ash ότι το Βέλγιο ενεργεί εγωιστικά αντιστεκόμενο στην κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κάπως σκληρή. Η πιθανή οικονομική ευθύνη στην απίθανη περίπτωση μιας αρνητικής διεθνούς δικαστικής απόφασης σε κάποια μελλοντική ημερομηνία θα οδηγούσε ουσιαστικά τη χώρα σε πτώχευση.

Εννοεί με αυτό την περίπτωση που λήξει ο πόλεμος και η Ρωσία προσφύγει στη διεθνή δικαιοσύνη ζητώντας από το Βέλγιο τα ρωσικά κεφάλαια που οι Ευρωπαίοι θα έχουν δώσει στην Ουκρανία. Πίσω από τις αντιρρήσεις του Βελγίου, σημειώνει ο Γουίλσον, είναι η αντίσταση των άλλων χωρών της ΕΕ να μοιραστούν αυτή την ευθύνη.

Η Μόσχα αντέδρασε, καταθέτοντας αγωγή κατά της Euroclear, της εταιρείας θεματοφυλακής με έδρα τις Βρυξέλλες που διαχειρίζεται τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία, κάτι που ενδέχεται να επιτρέψει στη Ρωσία να κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που βρίσκονται εντός της χώρας.

Οι κινήσεις αυτές έγιναν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση στο Κίεβο να υπογράψει μια συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία έως τα Χριστούγεννα, με όρους σε μεγάλο βαθμό δυσμενείς, οι οποίοι συμφωνήθηκαν αρχικά μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, καθώς εκείνη προσπαθεί να αποφύγει να εξαναγκαστεί σε αυτό που πολλοί Ουκρανοί και Ευρωπαίοι θεωρούν παράδοση, γράφουν οι FT.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στο Βερολίνο τη Δευτέρα για να συναντήσει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Ζελένσκι είπε ότι θα συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, με τη στήριξη Ευρωπαίων αξιωματούχων, έχουν προσπαθήσει να βελτιώσουν τους όρους της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ, αναζητώντας σημεία πίεσης ενώ εξετάζουν και παραχωρήσεις που άλλοτε θεωρούνταν αδιανόητες.

Μια αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση, η οποία καταρτίστηκε από Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους και απεστάλη αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, προβλέπει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ήδη από το 2027 — ένα επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα που θα ανέτρεπε πλήρως την καθιερωμένη διαδικασία προσχώρησης του μπλοκ.

Εντατική διπλωματία βρισκόταν σε εξέλιξη προκειμένου να βρεθεί “κοινό έδαφος” μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών σε μια νέα εκδοχή της συμφωνίας, η οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Ρωσία, δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος. Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε: «Όταν τη δούμε, αισθάνομαι πως δεν θα μας αρέσουν πολλά από αυτά.»

Ενώ η ΕΕ προχώρησε στην κίνησή της σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ο Ζελένσκι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη την Παρασκευή στην πόλη-μέτωπο Κουπιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Μόσχα είχε ισχυριστεί ότι κατέλαβε πριν από εβδομάδες. Ο ουκρανικός στρατός απωθούσε τις ρωσικές δυνάμεις, είπε ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η αντίσταση εκεί θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας. «Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος που λειτουργεί: όλες οι ισχυρές θέσεις μας μέσα στη χώρα γίνονται ισχυρές θέσεις στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.

Οι μαξιμαλιστικοί στόχοι της Μόσχας

Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν σε άλλους άξονες κατά μήκος της γραμμής μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων, ασκώντας πίεση στον κουρασμένο από τον πόλεμο ουκρανικό στρατό.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραμένουν ιδιαίτερα δύσπιστοι ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε οτιδήποτε υπολείπεται των μαξιμαλιστικών της στόχων, που περιλαμβάνουν την υποταγή της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία συζητεί με Αμερικανούς αξιωματούχους τις λεπτομέρειες μιας πιθανής «ελεύθερης οικονομικής» ή «αποστρατιωτικοποιημένης» ζώνης στην επαρχία Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα επιμένει να παραχωρήσει η Ουκρανία ως αντάλλαγμα για οποιαδήποτε συμφωνία.

Έχει αποκλείσει την παραχώρηση εδαφών, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αποσυρθούν από τη γραμμή επαφής στην περιοχή, εάν έκαναν το ίδιο και οι ρωσικές δυνάμεις και η Ουκρανία λάμβανε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, είπε ότι ο Ζελένσκι «έχει δείξει τους τελευταίους εννέα μήνες τη βούλησή του να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα είναι δίκαιη και διαρκής, που δεν θα αποτελεί παράδοση. Τώρα είναι στο χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει το τελευταίο βήμα και να βάλει τέλος σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό και αποικιοκρατικό πόλεμο.»