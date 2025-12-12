Αγρότες: Εν αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια το Σάββατο – Η διαμαρτυρία με σανό στη Λάρισα και η κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση με αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα, είναι το βασικό θέμα συζήτησης στα αγροτικά μπλόκα. Τη σχετική απόφαση αναμένεται να λάβει το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο των αγροτών, το οποίο θα συνεδριάσει το Σάββατο (13/12) στη Νίκαια.

Εν τω μεταξύ, το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έξω από τα πολιτικά γραφεία των τριών Λαρισαίων βουλευτών της ΝΔ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Πέταξαν σανό στις εισόδους πολιτικών γραφείων στη Λάρισα

Ξεκίνησαν από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, συνέχισαν σε αυτό του Μάξιμου Χαρακόπουλου και κατέληξαν στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης. Οι αγρότες εκτός από τα τρακτέρ, είχαν μαζί τους σανό, το οποίο σκόρπισαν στις εισόδους των πολυκατοικιών όπου στεγάζονται τα πολιτικά γραφεία, θέλοντας να στείλουν -όπως είπαν- τα μηνύματα ότι πρώτον, οι κτηνοτρόφοι πλήττονται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ από την ευλογιά και δεύτερον ότι οι αγρότες δεν τρώνε σανό.

Τόνισαν δε, ότι δεν θα προσέλθουν σε κανένα διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας για την Πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου θα είναι σε κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Αχαΐα – Αυτοκινητοπομπή ταξί στους αγρότες για συμπαράσταση

Οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει από τα μέσα της εβδομάδας στην περιμετρική οδό, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα. Αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Νίκαια για να λάβει μέρος στην κρίσιμη γενική συνέλευση το Σάββατο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Παράλληλα, οι αγρότες επιζητούν τη στήριξη των αιτημάτων τους και από άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, αργά το απόγευμα της Παρασκευής έφτασε στο σημείο πορεία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί της Πάτρας για να εκφράσουν, τόσο οι οδηγοί όσο και οι ιδιοκτήτες των ταξί, τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

Επέστρεψαν στα μπλόκα οι αγρότες μετά το συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα.

Στο μπλόκο που έχει στηθεί στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες είναι ικανοποιημένοι από την κινητοποίηση, τονίζοντας ότι διατράνωσαν το δίκαιο του αγώνα τους και τη θέλησή τους να μην κάνουν πίσω. Καλούν δε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να έρθουν στο σημείο την Κυριακή, από τις 12:00 – 15:00, με τις οικογένειές τους, τα παιδιά και τους φίλους τους. Τονίζουν ότι ο αγώνας για τη γη και τη τροφή είναι κοινός.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης στηρίζει με ομόφωνη απόφασή του τον αγώνα των αγροτών.

Μεγάλη η κινητοποίηση των αγροτών στο λιμάνι

Μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Παρασκευή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η προσέλευση τους, με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες από το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όμορους νομούς.

Οι αγρότες ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους, δύο ώρες νωρίτερα από τον αρχικό τους προγραμματισμό σε συνεννόηση με τις Αρχές και συντονισμένα όπως είχαν φτάσει στο λιμάνι, αποχώρησαν, ενώ άνοιξαν κανονικά οι πύλες στο λιμάνι και οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους.

Σπάρτη: Κλείνουν παλαιά και νέα εθνική οδό το Σάββατο οι αγρότες της Λακωνίας

Όπως γνωστοποίησε το μπλόκο της Σπάρτης, το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025, θα συνεχίσει την κινητοποίησή του.

Όπως ανακοινώθηκε, απ’ τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα, θα αποκλειστεί η παλαιά και η νέα εθνική οδό. Επίσης, οι αγρότες αναφέρουν , ότι, κάθε ημέρα, στις 5 το απόγευμα, δίνεται ραντεβού στο μπλόκο, λίγο έξω από την Σπάρτη.

Το Σάββατο, αντιπροσωπεία του μπλόκου, θα βρεθεί στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Λακωνίας, ανακοινώνουν, ότι, θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Απαιτούν, όπως λένε, άμεση υλοποίηση των αιτημάτων τους.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης με το τεχνικό κλιμάκιο

Τον «γόρδιο δεσμό» της ανακατανομής των βοσκοτόπων και της επανέναρξης των πληρωμών στην Κρήτη, προσπάθησε να κόψει η πολυμελής αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων που συναντήθηκε στο Μέγαρο Μποδοσάκη, για δεύτερη φορά την Παρασκευή, σε τεχνικό πια επίπεδο, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το επόμενο 48ωρο χαρακτηρίζεται καθοριστικό για τις όποιες εξελίξεις δρομολογηθούν στην κατεύθυνση των πληρωμών, που πάντως οι Κρητικοί ξεκαθάρισαν ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα, δηλαδή πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αρναουτάκης: Θετικό το κλίμα

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναιουτάκης, με πρωτοβουλία του οποίου έκλεισαν τα ραντεβού στην Αθήνα, επισήμανε στην ιστοσελίδα ότι το κλίμα ήταν θετικό την Παρασκευή και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνονται προσπάθειες ώστε να δοθεί λύση. Επισήμανε σε κάθε περίπτωση ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στη φετινή χρονιά.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου, Γιάννης Γλεντζάκης, εξερχόμενος από τη συνάντηση δήλωσε ότι σε αντίθεση με την ημέρα της Πέμπτης που, όπως είπε ήταν απογοητευμένος καθώς «οι Κρητικοί αντιμετωπίστηκαν ως ψεύτες», την Παρασκευή η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

«Την Παρασκευή αντιλήφθηκαν στην Αθήνα ότι πήγαμε οργανωμένοι, με συγκεκριμένες προτάσεις για να βρεθούν λύσεις. Παρουσιάσαμε θέσεις που μπορεί να προχωρήσουν, ώστε κι ο Κρητικός αγρότης και κτηνοτρόφος να μπορέσει να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του και να αρθεί η αδικία σε βάρος του νησιού μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Τους είπαμε ότι δεν μπορεί να περιμένουμε πάλι για 2-3 μήνες και ότι άμεσα θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις από την ΕΕ και οι πληρωμές να γίνουν τις επόμενες ημέρες», σημείωσε ο κ. Γλεντζάκης, εξηγώντας ότι δόθηκε ένα περιθώριο 2-3 ημερών.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι ο ίδιος αισθάνεται συγκρατημένα αισιόδοξος και βλέπει μια ακτίνα φωτός αναμένοντας τα νεότερα από τις Βρυξέλλες.

Η Κρητική αντιπροσωπεία ζήτησε να επιτραπεί φέτος στους παραγωγούς της Κρήτης να ενεργοποιήσουν όλα τους τα δικαιώματα και από την επόμενη χρονιά να υπάρξει νέα ρύθμιση για να γίνει ανακατανομή βοσκοτόπων στο νησί, κάτι που οι τεχνοκράτες των αρμοδίων υπουργείων είπαν ότι θα εξετάσουν σε συνεννόηση πάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τον πρώτο λόγο.

Την Πέμπτη, οι κτηνοτρόφοι παρουσίασαν αναλυτικά τα αιτήματα τους, ενώ έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι αυτά θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και βάσει των δυνατοτήτων που υπάρχουν, θα δοθούν απαντήσεις αφού ξεπεραστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν με το νέο μεταβατικό στάδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.