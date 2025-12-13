Bundesliga: «Σκόνταψε» στο Βερολίνο, η Λειψία – Ηττήθηκε 3-1 από την Ουνιόν, δείτε βίντεο

Η Ουνιόν Βερολίνου επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες, καθώς νίκησε τη Λειψία με 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η ομάδα του Βερολίνου εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, πήρε ένα σημαντικό τρίποντο και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι έμειναν χωρίς νίκη για δεύτερο συνεχόμενο ματς.

Η αναμέτρηση απέκτησε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπερκ στο 57ο λεπτό. Η Λειψία αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε με τον Γκομίς στο 60’, δείχνοντας πως δεν είχε διάθεση να φύγει με άδεια χέρια από το Βερολίνο. Παρ’ όλα αυτά, η Ουνιόν Βερολίνου κράτησε τον έλεγχο, πίεσε ξανά και βρήκε δεύτερο γκολ με τον Ανσά στο 64’, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα.

Στα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι και σφράγισαν τη νίκη στις καθυστερήσεις, όταν ο Σκάρκε διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 90’+3’. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ουνιόν Βερολίνου έστειλε μήνυμα επιστροφής, ενώ η Λειψία παρέμεινε χωρίς τρίποντο για δεύτερη σερί αγωνιστική, γεγονός που μπορεί να τη φέρει σε μεγαλύτερη απόσταση από την κορυφή, ανάλογα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

BUNDESLIGA – Αναλυτικά τα αποτελέσματα Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία 3-1 (57′ Μπερκ, 64′ Ανσά, 90’+3′ Σκάρκε – 60′ Γκομίς) Αϊντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ 13/12 Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ 13/12 Ζανκτ Πάουλι – Χαϊντενχάιμ 13/12 Χοφενχάιμ – Αμβούργο 13/12 Λεβερκούζεν – Κολωνία 13/12 Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ 14/12 Μπάγερν Μονάχου – Μάιντς 14/12 Βέρντερ Βρέμης – Στουτγκάρδη 14/12