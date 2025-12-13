Ρωσία: 155.368 νεκροί στρατιωτικοί στον πόλεμο της Ουκρανίας – Εθελοντές το 30% των θυμάτων

  • Νέα καταγραφή από τη ρωσική υπηρεσία του BBC και τον ιστότοπο Mediazona αποκάλυψε ότι 155.368 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας.
  • Οι εθελοντές που υπέγραψαν συμβόλαιο με τον ρωσικό στρατό αποτελούν πλέον το 30% των συνολικών απωλειών, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το 15% πριν από έναν χρόνο.
  • Οι περισσότεροι νεκροί εθελοντές είναι άνδρες 45 έως 55 ετών, ενώ η μέση ηλικία όλων των Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί φτάνει τα 38 έτη.
Ρωσία: 155.368 νεκροί στρατιωτικοί στον πόλεμο της Ουκρανίας – Εθελοντές το 30% των θυμάτων
Τον τεράστιο αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία αποκαλύπτει νέα καταγραφή. Η ρωσική υπηρεσία του BBC, σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο ιστότοπο Mediazona, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τις ρωσικές αρχές ως «ξένος πράκτορας», κατέγραψε 155.368 ονόματα Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύρραξης. Στην έρευνα συμμετείχαν και ομάδες εθελοντών, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην τεκμηρίωση των απωλειών.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, σκιαγραφώντας την εξέλιξη της σύνθεσης των νεκρών μέσα στον χρόνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσία εθελοντών που υπέγραψαν συμβόλαιο με τον ρωσικό στρατό μετά την έναρξη της εισβολής. Πλέον, αυτοί οι εθελοντές αντιστοιχούν στο 30% των συνολικών απωλειών, τη στιγμή που πριν από έναν χρόνο αποτελούσαν μόλις το 15%. Η διαφορά αυτή δείχνει μια μετατόπιση στο προφίλ των νεκρών, καθώς αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό εκείνων που εντάχθηκαν στις ρωσικές δυνάμεις μετά το 2022.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς εθελοντές είναι άνδρες ηλικίας 45 έως 55 ετών, ενώ η μέση ηλικία όλων των Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί φτάνει τα 38 έτη. Όπως προκύπτει από νεκρολογίες και δηλώσεις συγγενών, οι περισσότεροι υπέγραψαν συμβόλαιο οικειοθελώς, αν και δεν λείπουν περιπτώσεις πίεσης ή εξαναγκασμού.

