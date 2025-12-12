Πέτρινη σαρκοφάγος αναδύθηκε έπειτα από υποχώρηση υδάτων σε μεγάλο φράγμα – Η δύσκολη επιχείρηση μεταφοράς και η άγνωστη κληρονομιά

Καθώς η στάθμη του νερού στο φράγμα Keban έπεσε κοντά στην πόλη Pertek στην ανατολική τουρκική επαρχία Tunceli, εμπειρογνώμονες μουσείων εντόπισαν ένα μεγάλο κομμάτι από μία πέτρινη σαρκοφάγο, γνωστή στα τουρκικά ως sanduka, στην ανατολική πλευρά του φρουρίου Pertek. Η λίμνη Keban Dam Lake είναι μια τεχνητή δεξαμενή που δημιουργήθηκε από ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, και το φρούριο Pertek βρίσκεται σε ένα νησί μέσα στη λίμνη.

Το εύρημα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας επιφανειακής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από ομάδες του Μουσείου Tunceli, οι οποίες βγαίνουν τακτικά στο πεδίο για να καταγράψουν και να προστατεύσουν πολιτιστικά στοιχεία.

Αξιωματούχοι εξήγησαν ότι η πόλη Tunceli έχει φιλοξενήσει πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς με την πάροδο του χρόνου και διατηρεί ακόμη πολυάριθμα κάστρα, ιστορικές γέφυρες, ταφόπλακες, τζαμιά, εκκλησίες και αρχαιολογικούς τύμβους, γνωστούς τοπικά ως hoyuk, οι οποίοι είναι τύμβοι οικισμών που σχηματίστηκαν από μακροχρόνια ανθρώπινη κατοχή.

Δύσκολη προσπάθεια διάσωσης με γερανός σε πλοίο

Μόλις αναγνωρίστηκε το θραύσμα της σαρκοφάγου, οι ειδικοί του μουσείου άρχισαν να σχεδιάζουν πώς να το απομακρύνουν με ασφάλεια από την περιοχή του φρουρίου.

Το κομμάτι, το οποίο ζυγίζει περίπου 800 κιλά και έχει διαστάσεις περίπου 2 μέτρα σε μήκος και 1 μέτρο σε πλάτος, δεν μπορούσε να μετακινηθεί με το χέρι από τη βραχώδη ακτογραμμή του νησιού. Μετά την ολοκλήρωση των προετοιμασιών, ένας γερανός μεταφέρθηκε στην προβλήτα του Pertek και φορτώθηκε σε φέρι μποτ.

Ο επαρχιακός διευθυντής Πολιτισμού και Τουρισμού Ismail Kaya, ο διευθυντής του Μουσείου Tunceli Kenan Oncel και οι αρχαιολόγοι Ozgur Sahin και Koray Yilmaz ταξίδεψαν στη συνέχεια με το φέρι για περίπου μισή ώρα για να φτάσουν στο φρούριο Pertek.

Συνεργαζόμενοι με το τεχνικό πλήρωμα, εξασφάλισαν ότι το βαρύ στοιχείο του τάφου ανυψώθηκε προσεκτικά με τον γερανό και τοποθετήθηκε με ασφάλεια στο σκάφος για μεταφορά.

Από το νησί του φρουρίου στην έκθεση του μουσείου

Το πέτρινο θραύσμα μεταφέρθηκε στο Μουσείο Tunceli, όπου βρίσκεται τώρα υπό προστασία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι ειδικοί θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω εργασίες πάνω στο αντικείμενο και ότι, μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, θα εκτεθεί στον κήπο του μουσείου, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να το δουν από κοντά.

Ο διευθυντής Ismail Kaya δήλωσε ότι η ομάδα πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική επιχείρηση μαζί με το προσωπικό του μουσείου όταν ανέσυραν αυτό που πιστεύεται ότι είναι ένα θραύσμα από το φρούριο Pertek. Σημείωσε ότι κατάφεραν να φέρουν το πολιτιστικό αγαθό στο Μουσείο Tunceli και να το προσθέσουν στη συλλογή του μουσείου.

Η λιγότερο γνωστή κληρονομιά της Tunceli περιμένει ακόμα να ανακαλυφθεί

Ο Kaya υπογράμμισε ότι η Tunceli έχει χρησιμεύσει ως σπίτι σε πολλούς πολιτισμούς και ότι οι αρχές προσπαθούν να διαφυλάξουν την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της πόλης.

Επεσήμανε ότι το προσωπικό του μουσείου όχι μόνο καταγράφει ορισμένα από αυτά τα στοιχεία, αλλά τα ανοίγει και στον τουρισμό όπου είναι δυνατόν. Σημείωσε επίσης ότι χρειάστηκε μια απαιτητική διαδικασία για τη μεταφορά του θραύσματος της σαρκοφάγου από το νησί του φρουρίου στο μουσείο.

Σχεδιάζοντας το μέλλον, ο Kaya είπε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πολιτιστικά στοιχεία στην Tunceli που πρέπει να ανακαλυφθούν και να τεκμηριωθούν. Πρόσθεσε ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν την ένταση των εργασιών πεδίου καθώς οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και οι θερμοκρασίες αυξάνονται.