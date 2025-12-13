Νατάσα Εξηνταβελώνη: «Όταν πάει κάτι να τελειώσει, χαίρομαι να το τελειώνω»

Για τη στάση ζωής που κρατά απέναντι στις αλλαγές μίλησε η Νατάσα Εξηνταβελώνη, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα «τέλη», τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της πορεία. Η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής (12.12.2025) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ και συνομίλησε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, εξηγώντας γιατί φεύγει εύκολα από καταστάσεις που θεωρεί ότι έχουν ολοκληρωθεί.

Η ίδια αποκάλυψε πως νιώθει άνετα όταν κλείνει ένας κύκλος, εφόσον αισθανθεί ότι έχει έρθει η στιγμή να τελειώσει. «Υπάρχουν στιγμές για τα πράγματα. Είναι η αλήθεια πως εγώ, όταν πάει κάτι να τελειώσει, χαίρομαι να το τελειώνω. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που φεύγουν δύσκολα. Είμαι από αυτούς που, όταν κάτι πάει να κάνει τον κύκλο του, με πολύ μεγάλη χαρά, ό,τι και να θυσιάζω, θέλω να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η αποδοχή της αλλαγής είναι κομμάτι του χαρακτήρα της.

Παρότι τόνισε ότι εκτιμά τις μακροχρόνιες σχέσεις και τις σταθερές συνεργασίες, εξήγησε πως η ίδια έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο. «Όχι ότι δεν χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους και ζευγάρια που έχουν μακροχρόνιες σχέσεις ή δουλειές που πετυχαίνουν, αλλά εγώ το βλέπω έτσι», υπογράμμισε, δίνοντας ένα ξεκάθαρο προσωπικό στίγμα στη συζήτηση.

Μιλώντας για το θέατρο, η Νατάσα Εξηνταβελώνη ξεκαθάρισε πως, ακόμη κι όταν μια δουλειά είναι επιτυχημένη, δυσκολεύεται να παραμένει σε σταθερό μοτίβο για καιρό. «Ας πούμε, στο θέατρο αν κάτι πάει πάρα πολύ καλά, φυσικά θα πάει και μια δεύτερη χρονιά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου να κάνω το ίδιο πράγμα για πολύ διάστημα. Μ’ αρέσει να αλλάζω και αυτό λίγο με ταλαιπωρεί», σημείωσε, κλείνοντας τη συζήτηση με μια ειλικρινή παραδοχή για τη σχέση της με την αλλαγή.