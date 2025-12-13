Γιώργος Τσαλίκης: Διέκοψε συναυλία του γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο – «Λέω “μ@λ@@α έτσι θα πεθάνω”»

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Γιώργου Τσαλίκη στην Κόρινθο, όταν ο γνωστός τραγουδιστής διέκοψε ξαφνικά το τραγούδι του και απευθύνθηκε στο κοινό, εξηγώντας με έντονη έκπληξη αυτό που νόμισε ότι συνέβαινε μπροστά του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Loutrakitv.gr, ο τραγουδιστής, ενώ τραγουδούσε πάνω στη σκηνή, αντιλήφθηκε μια γυναίκα ντυμένη με ρούχα παραλλαγής να κρατά κάτι που του φάνηκε ύποπτο. Ο ίδιος, αιφνιδιασμένος, πίστεψε για λίγα δευτερόλεπτα ότι τον στόχευαν με όπλο. Τελικά, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν φωτογράφος και αυτό που κρατούσε ήταν φακός φωτογραφικής μηχανής.

Ο Γιώργος Τσαλίκης δεν δίστασε να μοιραστεί με το κοινό το σοκ που ένιωσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά, ακούστε τι έπαθα τώρα. Είναι μια κυρία πίσω στα δεξιά, φωτογράφος, η οποία φοράει στρατιωτικά λες και είναι στο Τεπελένι. Είναι με τον φακό και βλέπω κάτι να γυαλίζει και λέω “μ@λ@@α έτσι θα πεθάνω”. Σας το ορκίζομαι. Προσπαθούσα να καταλάβω αν με σημαδεύει με όπλο. Μου έκοψες την ψυχή. Λέω έτσι θα πάω, στο Δοξαπατρί, θα φύγω με φόντο το δέντρο”».

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Loutrakitv.gr και μέσα σε λίγες ώρες κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο