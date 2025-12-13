Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα, που δείχνει ρωσικό drone να πλήττει εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Οδησσού.
  • Η ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους προκάλεσε ζημιές σε τρία τουρκικά πλοία στα λιμάνια της Οδησσού, με την Ουκρανία να δηλώνει ότι «η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία».
  • Η Τουρκία αντέδραξε άμεσα, ζητώντας την άμεση παύση των επιθέσεων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα και τις λιμενικές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ παράλληλα καταγράφονται ζημιές σε συνολικά τρία τουρκικά πλοία σε λιμάνια της Οδησσού και η επίσημη αντίδραση της Τουρκίας, ήρθε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής.

Το υλικό δείχνει την επίθεση στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα βασικά λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού, φωτίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Στα πλάνα, τα οποία τράβηξε Τούρκος ναύτης από γειτονικό σκάφος, φαίνεται καθαρά drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed να κατευθύνεται προς τον στόχο του. Ο χαρακτηριστικός ήχος του κινητήρα ακούγεται έντονα πριν από την πρόσκρουση, καταγράφοντας με σαφήνεια τη στιγμή της επίθεσης λίγο πριν το πλοίο φτάσει στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους προκάλεσε ζημιές σε τρία πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας που βρίσκονταν σε λιμάνια της Οδησσού. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέκσι Κουλέμπα, δήλωσε ότι «η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία», προσθέτοντας πως «η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που διασφαλίζουν τη μεταφορά τροφίμων και φορτίων στις παγκόσμιες αγορές».

Την ίδια ώρα, η διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο M/V CENK T, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, δέχθηκε αεροπορική επίθεση λίγο πριν δέσει στο λιμάνι, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στην πλώρη, με το πλήρωμα να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι το πλήγμα δείχνει πως η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την κανονική ζωή και την εμπορική δραστηριότητα».

Από την πλευρά της, η Τουρκία αντέδρασε άμεσα. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε την άμεση παύση των επιθέσεων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα, καθώς και τις λιμενικές και ενεργειακές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα. Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι είναι κρίσιμη η άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σοβαροί λόγοι που πρέπει να βάλετε παπλωματοθήκη απόψε πριν κοιμηθείτε

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΑΑΔΕ: Νέα σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα – Υποχώρησε 61% σε έξι χρόνια

Ανοιχτή επιστολή παραγωγικών φορέων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι ζητούν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:05 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Έφοδος αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν

Άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έκαναν έφοδο τον προηγούμενο μήνα σε πλοίο στον Ινδικ...
00:33 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: 155.368 νεκροί στρατιωτικοί στον πόλεμο της Ουκρανίας – Εθελοντές το 30% των θυμάτων

Τον τεράστιο αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εισβολ...
23:18 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 16 νεκροί, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, από τις καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των...
23:10 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Η απόφαση της ΕΕ να παγώσει επ’ αόριστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και το μυστικό πίσω από τις αντιδράσεις στο να γίνουν δάνειο στην Ουκρανία

Η ΕΕ πάγωσε επ’ αόριστον την Παρασκευή, 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα