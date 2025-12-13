Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ παράλληλα καταγράφονται ζημιές σε συνολικά τρία τουρκικά πλοία σε λιμάνια της Οδησσού και η επίσημη αντίδραση της Τουρκίας, ήρθε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής.

Το υλικό δείχνει την επίθεση στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα βασικά λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού, φωτίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Στα πλάνα, τα οποία τράβηξε Τούρκος ναύτης από γειτονικό σκάφος, φαίνεται καθαρά drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed να κατευθύνεται προς τον στόχο του. Ο χαρακτηριστικός ήχος του κινητήρα ακούγεται έντονα πριν από την πρόσκρουση, καταγράφοντας με σαφήνεια τη στιγμή της επίθεσης λίγο πριν το πλοίο φτάσει στο λιμάνι.

▪️Türk gemisinin vurulma anı.

İnanılmaz bir görüntü… ▪️Kargo gemisi CENK-T, Rus füzesiyle vuruldu. ▪️Sakarya-Karasu’dan Romanya’ya, oradan Ukrayna’nın Odesa Limanı’na giden Panama bayraklı yolcu ve konteyner gemisi CENK-T, Rus İskender füzesinin hedefi oldu. ▪️Türk CENK… pic.twitter.com/qKNgfb2EoS — Zafer Şahin (@zafersahin06) December 12, 2025

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους προκάλεσε ζημιές σε τρία πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας που βρίσκονταν σε λιμάνια της Οδησσού. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέκσι Κουλέμπα, δήλωσε ότι «η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία», προσθέτοντας πως «η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που διασφαλίζουν τη μεταφορά τροφίμων και φορτίων στις παγκόσμιες αγορές».

Την ίδια ώρα, η διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο M/V CENK T, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, δέχθηκε αεροπορική επίθεση λίγο πριν δέσει στο λιμάνι, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στην πλώρη, με το πλήρωμα να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι το πλήγμα δείχνει πως η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την κανονική ζωή και την εμπορική δραστηριότητα».

Από την πλευρά της, η Τουρκία αντέδρασε άμεσα. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε την άμεση παύση των επιθέσεων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα, καθώς και τις λιμενικές και ενεργειακές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα. Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι είναι κρίσιμη η άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας.