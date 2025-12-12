Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οργή στο… μπλόκο του Καλπακίου – Θρηνούν τον Έλληνα αγρότη και καταγγέλλουν την διαπλοκή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων εξέφρασαν το βράδυ της Παρασκευής την έντονη αγανάκτησή τους από το μπλόκο Καλπακίου, καταγγέλλοντας τη διαπλοκή του ΟΠΕΚΕΠΕ, θρηνώντας συμβολικά τον Έλληνα αγρότη και δηλώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις ενισχύονται και συντονίζονται με τα μπλόκα της Άρτας, της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας, ενώ το Σάββατο αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει στη Νίκαια για πανελλαδική συνάντηση όπου θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις.

Σε μια κρύα βραδιά, και στον απόηχο των καταθέσεων στην Εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οργή των αγροτών έγινε πιο έντονη. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο πραγματοποίησαν μια συμβολική διαμαρτυρία, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα και στέλνοντας μήνυμα αγωνίας και διαμαρτυρίας για όσα, όπως υποστηρίζουν, συμβαίνουν εις βάρος τους.

Με μουσικές, κεριά, κόλλυβα και ένα φέρετρο καλυμμένο με την ελληνική σημαία, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε έναν συμβολικό «θρήνο» για τον Έλληνα αγρότη. «Τον χάσαμε τον αγρότη, θα τον κλαίμε στα αλήθεια…» ήταν το μήνυμα που ακούστηκε, ενώ οι συγκεντρωμένοι τόνισαν με νόημα: «Έλληνας αγρότης.. Τον χάσαμε, τον έφαγαν τα διαπλεκόμενα», θέλοντας να καυτηριάσουν τις πρακτικές εκείνων που, όπως ανέφεραν, εισέπραξαν τεράστια ποσά και τώρα επικαλούνται το «δικαίωμα στη σιωπή», όπως έκανε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «φραπές», στην Εξεταστική της Βουλής.

Την ίδια ώρα, το μπλόκο Καλπακίου ενισχύεται και βρίσκεται σε ανοιχτό συντονισμό με τα αντίστοιχα μπλόκα της Άρτας, της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής γραμμής και την ενίσχυση της πίεσης. Το Σάββατο, αντιπροσωπεία των αγροτών θα μεταβεί στη Νίκαια, όπου σε πανελλαδική συνάντηση θα ληφθούν κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις, τόσο σε σχέση με την πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρωθυπουργός όσο και για την πορεία και την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής έχουν στο πλευρό τους την κοινωνία, η οποία, όπως σημειώνουν, έχει κατανοήσει πως όσοι ασχολούνται πραγματικά με τον πρωτογενή τομέα είναι οι μεγάλοι αδικημένοι. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την κοινωνία, καθώς συνδέεται άμεσα με την παραγωγή, τη διατροφή και το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου.