Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Θα ρίξω μια ματιά στα νούμερα τηλεθέασης, μια γρήγορη, δεν είμαι όμως από αυτούς τους εμμονικούς»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Alpha, Porto Leone, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, αναφερόμενη τόσο στον ανταγωνισμό που επικρατεί στον καλλιτεχνικό χώρο, όσο και στη δική της στάση απέναντι στα νούμερα τηλεθέασης.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως ο μεγάλος αριθμός παραγωγών που προβάλλονται φέτος στην ελληνική τηλεόραση δεν την αγχώνει, αλλά αντίθετα τονίζει πως λειτουργεί υπέρ των ηθοποιών. Όπως είπε, «είναι πλούσιο το πρόγραμμα, δεν με αγχώνει ιδιαίτερα. Ίσα ίσα με χαροποιεί, γιατί υπάρχουν πολλές σειρές, πολλές αξιόλογες δουλειές. Όλοι οι συνάδελφοι ηθοποιοί μπορούμε να έχουμε δουλειά. Οπότε εγώ χαίρομαι που βιώνουμε μια τέτοια στιγμή της τηλεόρασης, που γίνονται αρκετές και αξιόλογες δουλειές».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην τηλεθέαση, λέγοντας πως παρακολουθεί τα νούμερα, αλλά δεν τα αφήνει να την επηρεάζουν. «Ναι, θα τα κοιτάξω. Δεν θα πω ψέματα. Τους ρίχνω μια ματιά, μια γρήγορη. Δεν είμαι όμως από αυτούς τους εμμονικούς με τα νούμερα. Σίγουρα θέλω να πάει καλά, σίγουρα θέλω να κάνει νούμερα. Αλλά, επειδή πιστεύω στην εξέλιξη, ειδικά της συγκεκριμένης σειράς, πιστεύω ότι θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα», δήλωσε.

