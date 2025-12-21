Καιρός: Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα – Η πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

Με βροχές, καταιγίδες, συννεφιά και χαμηλές θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι μέρες μέχρι και τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από της ΕΜΥ και των μετεωρολόγων. Ο καιρός παρουσιάζει ήδη μεταβολή σε πιο… χειμωνιάτικο σκηνικό και θα παραμείνει έτσι έως το τέλος της χρονιάς, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Συγκεκριμένα, για σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από τη νύχτα, τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στα νησιά του Ιονίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές και θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 14 βαθμών στα βόρεια και 15 με 18 βαθμών Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια προάστια.

Νίκος Καντερές: Η πιθανότητα να χιονίσει στην Αθήνα

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για πιθανότητα για χιόνια, εξηγώντας ότι μετά τις… Αλκυονίδες ημέρες (16 έως 19 Δεκεμβρίου), κατά τις οποίες η θερμοκρασία άγγιξε τους 18 με 20 βαθμούς σε περιοχές όπως η Αθήνα, ο Άραξος, η Γαύδος, η Καλαμάτα και το Λεωνίδιο, ακολούθησε σταδιακή πτώση. Όπως σημείωσε, «η θερμοκρασία στα 850 hPa έφτασε τους 10 βαθμούς, ενώ η κανονική είναι οι 3». Η αλλαγή του καιρού ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα, με συνεχή συννεφιά και θερμοκρασίες χαμηλότερες για την εποχή, αλλά όχι… ακραίες λόγω της νέφωσης.

Ο ίδιος εκτιμά πως από τις 20 έως 28 Δεκεμβρίου, θα επικρατούν νεφώσεις, κατά περιόδους με βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα σε νοτιοδυτικές, νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μόνο στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, και αυτές θα είναι περιορισμένες. Η θερμοκρασία αναμένεται ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι ελάχιστες θα είναι πιο ήπιες από την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την περίοδο λίγο πριν και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, αναφέρει το ενδεχόμενο ψυχρής εισβολής, χωρίς να είναι ακόμη σαφές πόσο έντονη θα είναι, πόσο θα διαρκέσει και πού θα δημιουργηθεί βαρομετρικό χαμηλό για να την ενισχύσει. Το πιθανότερο σενάριο είναι να επηρεαστούν περιοχές στο νότιο Ιόνιο ή τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ανατρέχοντας στα στατιστικά δεδομένα, ο Νίκος Καντερές αναφέρει ότι στην Αθήνα, από το 1971 έως το 2025, έχει χιονίσει έξι φορές ανήμερα Πρωτοχρονιάς, με τις τέσσερις από αυτές μέσα στην πόλη. Αναλυτικά, το 1992 η θερμοκρασία κυμάνθηκε από 1 έως 5 βαθμούς, το 2002 από 11 έως 12, το 2015 από 3 έως 5 και την ίδια χρονιά –σε άλλο επεισόδιο– από -2 έως 7 βαθμούς. Παράλληλα, καταγράφει ότι 22 από τα τελευταία 50 χρόνια είχαν βροχερή Πρωτοχρονιά, κάτι που θεωρεί και πιο πιθανό για φέτος. Η κανονική μεγίστη θερμοκρασία στην Αθήνα για την εποχή είναι 14 βαθμοί, ενώ πέρσι έφτασε τους 19, με το 2010 να καταγράφει ρεκόρ με 24 βαθμούς. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «ο Ιανουάριος κάτι μας επιφυλάσσει και μάλλον σύντομα…».

Πόσο είναι πιθανόν να χιονίσει στην Αθήνα τη Πρωτοχρονιά?? Ύστερα από τις αλκυονίδες ημέρες, από 16 έως 19 Δεκεμβρίου… Δημοσιεύτηκε από Καντερές Νίκος – Kanteres Nikos στις Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ο καιρός τις ημέρες των Χριστουγέννων

Στο ίδιο πνεύμα, και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει άστατο καιρό τα Χριστούγεννα, με έντονα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από την Τρίτη και θα διαρκέσουν μέχρι και ανήμερα της γιορτής. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως θα «ακούσουμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων με καιρό τύπου -Π». Όπως εξηγεί, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα φτάσει από τα δυτικά, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες, ξεκινώντας από τη δυτική Ελλάδα και επεκτεινόμενο σε βόρεια και ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, νοτιάδες θα κυριαρχούν, κάτι που σημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν θα πέσει αισθητά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, κυρίως στα χιονοδρομικά κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Για την ημέρα των Χριστουγέννων, ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα στα βασικά προγνωστικά μοντέλα και πως θα χρειαστεί λίγη υπομονή για ασφαλή συμπεράσματα.

“Κάλαντα με καιρό τύπου -Π- …”

Καλημέρα!

📌Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό «την Κυριακή, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, περιμένουμε σχεδόν αίθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις, ενώ στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανατολικοί, βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 5, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο για λίγο, αλλά και στα Δωδεκάνησα, ανατολικοί, νοτιοανατολικοί, 4 με 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18. Στην Αττική περιμένουμε άστατο καιρό με νεφώσεις, που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν, με βροχές.

Βορειάδες 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια. Βορειάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα, τώρα, περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα Δωδεκάνησα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη και πιθανώς τις νότιες Κυκλάδες. Από τη νύχτα βροχές στα νησιά του Ιονίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα είναι αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια τμήματα. Από τη νύχτα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία και κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη και πιθανώς τις νότιες Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις, αυξημένες στα νοτιότερα τμήματα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και στα νότια κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, όπου βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)