Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ)

Γεγονότα

1828: Δημοσιεύεται το διάταγμα, με το οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει στο Ναύπλιο τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Γεννήσεις

1818: Αμαλία, η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας. (Θαν. 20/5/1875)

Θάνατοι