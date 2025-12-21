Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει στο Ναύπλιο τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με σχετικό διάταγμα.
  • Το 1945, περισσότεροι από 130 Έλληνες διανοούμενοι και καλλιτέχνες αναχωρούν με το πλοίο «Ματαρόα» για τη Γαλλία, βρίσκοντας άσυλο χάρη στον Οκτάβιο Μερλιέ.
  • Το 1952, η Ελένη Σκούρα ορίζεται υποψήφια του Ελληνικού Συναγερμού και εκλέγεται, αποτελώντας την πρώτη Ελληνίδα βουλευτή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1942 είχε γεννηθεί ο «παγκόσμιος», Γιώργος Αμερικάνος.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ)

Γεγονότα

  • 1828: Δημοσιεύεται το διάταγμα, με το οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει στο Ναύπλιο τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
  • 1913: Τυπώνεται το πρώτο σταυρόλεξο. Διαθέτει 32 τετραγωνάκια και δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο Κόσμος της Νέας Υόρκης».
  • 1945: Τη νύχτα της 21ης προς την 22η Δεκεμβρίου του 1945, τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αρχές του Εμφυλίου, περισσότεροι από 130 Έλληνες αναχωρούν από τον Πειραιά ως επιβάτες του πλοίου «Ματαρόα» για την Ιταλία και από εκεί για το Παρίσι. Οι άνθρωποι αυτοί, στην πλειονότητά τους υπότροφοι της γαλλικής κυβέρνησης, κάποιοι συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους, μπόρεσαν να βρουν άσυλο στη Γαλλία, χάρη στη βοήθεια του τότε Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου και φιλέλληνα, Οκτάβιου Μερλιέ. Ανάμεσά τους βρίσκονται και μερικοί από τους σημαντικότερους Έλληνες διανοούμενους και καλλιτέχνες, όπως ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Κώστας Αξελός και ο Εμμανουήλ Κριαράς.
  • 1946: Σεισμός μεγέθους 8,1 βαθμών Ρίχτερ και το επακόλουθο τσουνάμι σκοτώνει 1.330 άτομα στην Ιαπωνία.
  • 1952: Η Ελένη Σκούρα ορίζεται υποψήφια του Ελληνικού Συναγερμού (Αλέξανδρος Παπάγος) για τις επαναληπτικές εκλογές του Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα εκλεγεί και θα γίνει η πρώτη ελληνίδα βουλευτής.
  • 1963: Ξεσπούν διακοινοτικές ταραχές στην Κύπρο, με τελικό αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 25.000 Τουρκοκυπρίων.
  • 1968: Εκτοξεύεται επιτυχώς από τη Φλόριντα το διαστημόπλοιο «Apollo 8», η πρώτη επανδρωμένη αποστολή για η Σελήνη, με πλήρωμα τους Φρανκ Μπόρμαν, Τζέιμς Λόβελ και Γουίλιαμ Άντερς.
  • 1988: Ένα Boeing 747 της Pan-Am συντρίβεται στο Λόκερμπι της Σκωτίας, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο οι 259 επιβαίνοντες, καθώς και 11 κάτοικοι της πόλης. Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση 103 από τη Φραγκφούρτη στο Ντιτρόιτ και η πτώση του αποδίδεται σε έκρηξη βόμβας, που τοποθέτησαν Λίβυοι τρομοκράτες.
  • 1990: Σεισμός μεγέθους 6,0 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τους νομούς Πέλλας και Κιλκίς. Ο απολογισμός ήταν ένας νεκρός και 60 τραυματίες ενώ βλάβες παρατηρήθηκαν στην Πέλλα και στην Έδεσσα.
  • 1992: Δευτέρα 21η Δεκεμβρίου του 1992 – Δολοφονική απόπειρα της 17Ν εναντίον του βουλευτή Άρτας της ΝΔ Ελευθερίου Παπαδημητρίου.
  • 1995: Ο ισραηλινός στρατός αποχωρεί από τη Βηθλεέμ μετά από 28 χρόνια κατοχής.
  • 2007: Στη συνθήκη του Σένγκεν προσχωρούν 9 νέα κράτη-μέλη: Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, και Σλοβενία.

Γεννήσεις

  • 1818: Αμαλία, η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας. (Θαν. 20/5/1875)
  • 1917: Χάινριχ Μπελ, Γερμανός συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972. («Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ») (Θαν. 16/7/1985)
  • 1942: Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής (Θαν. 7/10/2013)
  • 1947: Πάκο Ντε Λουθία, Ισπανός βιρτουόζος κιθαρίστας του φλαμένκο. (Θαν. 25/2/2014)
  • 1976: Μιρέλα Μανιάνι, Ελληνίδα ακοντίστρια
  • 1976: Άρης Σερβετάλης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1977: Εμμανουέλ Μακρόν, Γάλλος πολιτικός
  • 1990: Γιάννης Φετφατζίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1375: Βοκάκιος (Τζοβάνι Μποκάτσιο), Ιταλός ποιητής, συγγραφέας και ουμανιστής. («Δεκαήμερο») (Γεν. 16/6/1313)
  • 1824: Τζέιμς Πάρκινσον, Άγγλος γιατρός. Περιέγραψε την ασθένεια των νεύρων που έλαβε τ’ όνομά του. (Γεν. 11/4/1755)
  • 2009: Χρήστος Λαμπράκης, Έλληνας εκδότης. (ΔΟΛ) (Γεν. 24/2/1934)

05:22 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

