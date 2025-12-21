Έλον Μασκ: Έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων – Η απόφαση για το πακέτο αποδοχών από την Tesla

Η καθαρή περιουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Έλον Μασκ αυξήθηκε στα 749 δισεκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ επανέφερε τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών της Tesla αξίας 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ακυρώθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Το πακέτο αποδοχών του Μασκ για το 2018, που κάποτε ανέρχονταν σε 56 δισεκατομμύρια δολάρια, αποκαταστάθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ την Παρασκευή, δύο χρόνια αφότου ένα κατώτερο δικαστήριο απέρριψε τη συμφωνία αποζημίωσης ως «ακατανόητη».Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι μια απόφαση του 2024 που ακύρωσε το πακέτο αμοιβών ήταν ακατάλληλη και άδικη για τον Μασκ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή περιουσία, αμέσως μετά τις αναφορές ότι η αεροδιαστημική του startup SpaceX ήταν πιθανό να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ξεχωριστά ένα πρόγραμμα αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Μασκ, το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αμοιβών στην ιστορία, καθώς οι επενδυτές ενέκριναν το όραμά του να μετατρέψει τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε έναν κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά πλέον αυτήν του συνιδρυτή της Google Λάρι Πέιτζ, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, κατά σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.