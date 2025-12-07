Ο Μασκ κήρυξε τον πόλεμο στην ΕΕ: Δεν είναι Δημοκρατία – Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί είναι προδότες

  • Ο Έλον Μασκ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την «ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ» και όχι «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» μέσω αλλεπάλληλων μηνυμάτων στο X.
  • Ο μεγιστάνας υποστήριξε επίσης ότι «τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».
  • Οι δηλώσεις έρχονται μετά την απώλεια πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον πίνακα ελέγχου διαφημίσεων του X, λόγω προστίμου 120 εκατ. ευρώ για παραβίαση κανόνων διαφάνειας της ΕΕ.
Ο Έλον Μασκ κήρυξε πόλεμο στην ΕΕ, καθώς προχώρησε σε νέα επίθεση εις βάρος της Ένωσης σήμερα και μάλιστα με αλλεπάλληλα μηνύματά του στο X.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» αναφέρει ο μεγιστάνας, ιδιοκτήτης του X, της Tesla και του Space X.

Ο Μασκ αναδημοσιεύει επίσης το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

«Τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους» δηλώνει ο κροίσος.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X από τη στιγμή που επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας της ΕΕ.

«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, νωρίς την Κυριακή.

Ο Μπίερ κατηγόρησε την Κομισιόν ότι προσπάθησε να ενισχύσει τη δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρόστιμο στο X, προσπαθώντας «να εκμεταλλευτεί κενό ασφαλείας μας — να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατά τους χρήστες κάνοντάς τους να νομίζουν ότι είναι βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X την Πέμπτη για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης παράνομου περιεχομένου. Οι παραβιάσεις περιελάμβαναν έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων του X και την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει το μπλε σημάδι επιβεβαίωσης του εμπορικού σήματος από μέσο επαλήθευσης σε «παραπλανητική» επί πληρωμή λειτουργία.

«Η ειρωνεία της ανακοίνωσής σας», είπε ο Μπίερ «Το X πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν ισότιμη φωνή στην πλατφόρμα μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι πιστεύετε ότι οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν για τον λογαριασμό σας».

Το πρόστιμο προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, που τάσσεται κατά των ευρωπαϊκών κανονισμών διαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

