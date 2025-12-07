Θετική στάση της Ρωσίας απέναντι στο νέο στρατηγικό δόγμα Τραμπ – «Είναι σύμφωνο σε μεγάλο βαθμό με την άποψή μας»

  • Το Κρεμλίνο χαιρέτισε την κίνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να αποκαλεί τη Ρωσία άμεση απειλή, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Η Μόσχα θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις δικές της αντιλήψεις. – Η νέα στρατηγική περιγράφει το όραμα «ευέλικτου ρεαλισμού» του Τραμπ, προειδοποιώντας για «πολιτισμική διαγραφή» στην Ευρώπη και τονίζοντας το συμφέρον των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επίσης, επιδιώκει την αποκατάσταση της στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία. – Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε ενθαρρυντική τη δέσμευση στο έγγραφο των ΗΠΑ να τερματιστεί «η αντίληψη περί ΝΑΤΟ ως μια διαρκώς επεκτεινόμενη συμμαχία». Η Μόσχα βλέπει την έκκληση για συνεργασία σε θέματα στρατηγικής σταθερότητας ως θετικό βήμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το Κρεμλίνο χαιρέτισε σήμερα, Κυριακή (6/12) την κίνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να αποκαλεί τη Ρωσία άμεση απειλή, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία απεικονίζει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σε παρακμή, συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις αντιλήψεις της Ρωσίας. Με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα τελευταία δεδομένα στη διπλωματική σκακιέρα.

Τραμπ Τζούνιορ για Ουκρανία: Είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Μπορεί οι ΗΠΑ να αποστασιοποιηθούν από τον πόλεμο

Το κείμενο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας περιγράφει το όραμα «ευέλικτου ρεαλισμού» του Τραμπ και υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναβιώσουν το Δόγμα Μονρόε του 19ου αιώνα, το οποίο ανακήρυσσε το Δυτικό Ημισφαίριο ως «ζώνη επιρροής της Ουάσινγκτον». Η νέα στρατηγική που υπογράφεται από τον Τραμπ προειδοποιεί επίσης ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια «πολιτισμική διαγραφή», ότι είναι «βασικό» συμφέρον των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι η Ουάσινγκτον θέλει να αποκαταστήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία.

Πεσκόφ: Ενθαρρυντικό το να τερματισθεί «η αντίληψη περί ΝΑΤΟ ως μια διαρκώς επεκτεινόμενη συμμαχία»

«Οι προσαρμογές που βλέπουμε αντιστοιχούν από πολλές απόψεις στο όραμά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης όταν ρωτήθηκε για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς για τη δέσμευση στο έγγραφο των ΗΠΑ να τερματιστεί «η αντίληψη περί ΝΑΤΟ ως μια διαρκώς επεκτεινόμενη συμμαχία», ο Πεσκόφ είπε ότι είναι ενθαρρυντική.

Όμως ο Ρώσος αξιωματούχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε αυτό που χαρακτηρίζει ως «βαθύ κράτος» των ΗΠΑ και βλέπει τον κόσμο διαφορετικά από τον Τραμπ. Ο Πεσκόφ έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν τον όρο για να αναφερθεί σε ένα φερόμενο ως εδραιωμένο δίκτυο Αμερικανών αξιωματούχων που επιδιώκουν να υπονομεύουν όσους αμφισβητούν την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τραμπ.

Από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ χαρακτήριζαν τη Μόσχα ως επιτιθέμενη ή ως απειλή που προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει βίαια την τάξη πραγμάτων μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Σε σχόλια στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η έκκληση για συνεργασία με τη Μόσχα σε θέματα στρατηγικής σταθερότητας είναι ένα θετικό βήμα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν περιγράφεται η Ρωσία ως άμεση απειλή.

ΠΕΣΚΟΦ

Ο Τραμπ έχει κάνει συχνά θετικά σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ωθώντας τους επικριτές του να τον κατηγορήσουν ότι είναι επιεικής απέναντι στη Μόσχα, παρόλο που και οι δύο κυβερνήσεις του επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία τους ότι οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ θα μπορούσαν να γυρίσουν την πλάτη στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται από την Ουάσινγκτον για στρατιωτική υποστήριξη.

 

